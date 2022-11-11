Безграничные возможности акробатического дуэта. Состав 27

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Знакома ли Вам ситуация, когда Вы не знаете, чем удивить привередливых зрителей? Как часто вы сами восхищаетесь приглашёнными артистами как заказчик? Акробатический дуэт- это то, что превратит мероприятие в незабываемое шоу, погрузит в атмосферу волшебства. Гости праздника будут удивлены растяжкой артистов и возможностями человеческого тела.На время забыть о реальности помогут акробаты, которые продемонстрируют всё своё мастерство, артистизм, слаженность исполнения и искусство перевоплощений. Зрители с замиранием сердца будут наблюдать за нахождением в воздухе артистов в ярких костюмах, и за тем, как они превращаются в единое целое.
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