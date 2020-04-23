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VORSICHT vor den ANOROC-SURIV - Zombies! Wake News Radio/TV 20200421
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5 views • April 23, 2020
Wake News Radio/TV informieren: LIVE-Aufzeichnung 21.04.2020
Start der Sendung: 04.34 Min.
https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=39b44e639
https://www.openpetition.eu/ch/petition/online/die-corona-massnahmen-in-der-schweiz-sind-nicht-gerechtfertigt
Hinweis: ACHTUNG ZENSUR!
https://mywakenews.wordpress.com/2020/02/10/zensur-haben-wir-recht-gehabt-youtube-loscht-unser-corona-virus-video-wake-news-radio-tv/
YouTube hat unseren Hauptkanal wecknachricht am 31.10.2019 gelöscht! Bitte unsere Ausweichkanäle nutzen!
Inzwischen nutze ich den neuen Browser von Brave um der Datenkrake Google Chrome zu entkommen. Wenn Du/ihr euch diesen Browser herunterladet, dann nutzt bitte diesen Referral (Weiterempfehlung) - Code, ich/wir erhalten dann eine kleine Summe, die wir für Wake News nutzen können:
https://brave.com/wak872
https://www.youtube.com/user/WakeNewsTV
(zur Zeit Upload-Sperre/Zensur)
https://www.youtube.com/user/WakeNewsRadio
Und unseren eigenen Video-Kanal: https://wakenews.tv
https://www.bitchute.com/channel/wakenewsradiotv/
alle Links auf dieser Seite: https://mywakenews.wordpress.com/2020/04/21/vorsicht-vor-den-anoroc-suriv-zombies-wake-news-radio-tv/
Bei YouTube zensiert:
https://mywakenews.wordpress.com/2020/02/10/zensur-haben-wir-recht-gehabt-youtube-loscht-unser-corona-virus-video-wake-news-radio-tv/
https://www.bitchute.com/video/1JgTBtCIRdJg/
https://mywakenews.wordpress.com/2019/07/16/panische-umvolkung-in-vollem-gange-wake-news-radio-tv/
https://www.bitchute.com/video/z9aY2n8JqB8/
So könnt ihr uns unterstützen!
Für Spenden via Post (bitte Scheine in Alufolie einwickeln wg. Durchleuchtung/Chip)
Verein zur Förderung Internationaler Freier Medien
c/o D. Hegeler
Postfach 267
CH-4005 Basel
Die Wake News Collection
http://www.wakenews.tv/watch.php?vid=978bfa700
alle Links auf dieser Seite:
http://www.wakenews.net/spenden/
Bestellungen von T-Shirts/Kappen/Westen/Hoodies/Bomberjacken/Outdoorhosen von Wake News:
http://www.laufteufel.de/
und unseren neuen Aufkleber/Sticker:
http://www.wakenews.net/werbemittel/
https://twitter.com/WakeNewsRadio
Facebook (Nutzer generierte Seite)
https://www.facebook.com/pages/Wake-News/214657845272429
Wake News Radio Musik Channel:
https://musicwakenews.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/WakeNewsRadio
Music: frametraxx "Northern Lights"
Music: Banned Books "Holographic Relationchips"
Music: Alwin IRB
Intro Music: Producer Dan (D-MotionProductions)
Produktion: Wake News Radio/TV http://wakenews.net/ http://www.wakenews.tv
Disclaimer: "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use."
Start der Sendung: 04.34 Min.
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Hinweis: ACHTUNG ZENSUR!
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