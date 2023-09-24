8 (восемь) - антивоенная короткометражка

Два солдата противоборствующих армий встречаются в заснеженном лесу. Один из них берет второго в плен. Во время перехода по лесу пленный неоднократно пытается бежать но каждый раз его ранит пленивший. Путешествие по лесу продолжается пока один из них не наступает на мину, завязывается борьба за винтовку и пленник забирает его у пленившего его солдата. Бывший пленник уходит с винтовкой. Солдат который наступил на мину не может сдвинуться с места из-за того что сработал детонатор - шаг в сторону и мина взорвется. Он пытается остановить бывшего пленника и бросает ему нож в спину. Тот поворачивается и пытается застрелить обидчика. Патроны заканчиваются и в этот момент пленник сам наступает на мину, срабатывает взрыватель. Оба солдата остаются на своих местах, смотрят друг на друга и ждут развязки. Экран гаснет и в этот момент раздается взрыв - у кого-то под ногой сработала мина. Вариантов нет, погибают оба

