Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης Πρακτικές συμβουλές για τη Θεία Κοινωνία και την εξομολόγηση.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης,

A) Πρακτικές συμβουλές για τη Θεία Κοινωνία [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Β) Ας βοηθήσω μερικές ψυχές που δειλιάζουν να εξομολογηθούν [ΒΙΝΤΕΟ 2014]



29ο ΜΑΘΗΜΑ 26-3-2014 &

31ο ΜΑΘΗΜΑ 9-4-2014



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Εντός του Ιερού Ναού (Δ/νσις: Προφ. Ηλία 20) κάθε Τετάρτη στις 7.00 μμ, πραγματοποιείται η σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων). Αναλύουμε το Ευαγγέλιο της επομένης Κυριακής, καθώς επίσης σοβαρά θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και της σύγχρονης προσωπικής, οικογενειακής και ενοριακής ζωής.