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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης Πρακτικές συμβουλές για τη Θεία Κοινωνία και την εξομολόγηση.
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120 views • May 16, 2021
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης,
A) Πρακτικές συμβουλές για τη Θεία Κοινωνία [ΒΙΝΤΕΟ 2014]
Β) Ας βοηθήσω μερικές ψυχές που δειλιάζουν να εξομολογηθούν [ΒΙΝΤΕΟ 2014]
29ο ΜΑΘΗΜΑ 26-3-2014 &
31ο ΜΑΘΗΜΑ 9-4-2014
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντός του Ιερού Ναού (Δ/νσις: Προφ. Ηλία 20) κάθε Τετάρτη στις 7.00 μμ, πραγματοποιείται η σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων). Αναλύουμε το Ευαγγέλιο της επομένης Κυριακής, καθώς επίσης σοβαρά θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και της σύγχρονης προσωπικής, οικογενειακής και ενοριακής ζωής.
A) Πρακτικές συμβουλές για τη Θεία Κοινωνία [ΒΙΝΤΕΟ 2014]
Β) Ας βοηθήσω μερικές ψυχές που δειλιάζουν να εξομολογηθούν [ΒΙΝΤΕΟ 2014]
29ο ΜΑΘΗΜΑ 26-3-2014 &
31ο ΜΑΘΗΜΑ 9-4-2014
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντός του Ιερού Ναού (Δ/νσις: Προφ. Ηλία 20) κάθε Τετάρτη στις 7.00 μμ, πραγματοποιείται η σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων). Αναλύουμε το Ευαγγέλιο της επομένης Κυριακής, καθώς επίσης σοβαρά θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και της σύγχρονης προσωπικής, οικογενειακής και ενοριακής ζωής.
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