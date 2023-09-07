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Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 31.08.2023 Délivrance Spirituelle
Père Elric de Belen
Père Elric de Belen
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4 views • September 07, 2023

Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay. musique entière du manteau de Notre Dame de Guadalupe à partir de la minute 47,10    • Trois Fois Saint 270823 Mystères et é...   pour faire de l'eau bénite (une bouteille) :    • Un Moment de Prières avec Père Eric e...   pour faire trois bouteilles d'eau bénite en même temps:    • Un Moment de Prières avec Père Eric e...  pour lutter contre les ennemis:    • Un Moment de Prières avec Père Eric e...   pour lutter contre "le feu":    • Un Moment de Prières avec Père Eric e...   pour contacter Père Eric: [email protected] pour contacter Padre Bruno: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions:    • Un Moment de Prières avec Père Eric e...   Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno:    / @padrebrunodeleglisedesrois434   Chaîne de Père Eric:    / @pereelricdebelen6259   Musique Wilanna - Chaîne Youtube :    / @wilanna7397   Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes Nous ne possédons pas les droits des chansons ou des images/clips vidéo. Aucun droit d'auteur prévu. C'est uniquement pour le divertissement . Tous droits visuels et sonores réservés aux propriétaires. Cette chaîne est NON LUCRATIVE, NON COMMERCIALE !

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