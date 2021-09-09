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Clemens Arvay : les anticorps des "vaccins" à ARNm renforcent l’infection. Etude et explication
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52 views • September 09, 2021
Source vidéo : @D5Memi
https://odysee.com/@D5Memi:8/Clemens-Arvay-les-anticorps-des-vaccins-%C3%A0-ARNm-renforcent-l%E2%80%99infection-Etude-et-explication:4
Le biologiste Clemens Arvay se demande si les vaccins actuels à ARNm et à vecteur contre le SRAS-CoV-2 pourraient poser des problèmes à l'avenir en raison des anticorps qui renforcent l'infection. Une étude évaluée par des pairs et publiée dans le Journal of Infection met en garde contre les anticorps favorisant l'infection qui, selon l'étude du modèle de biologie moléculaire, sont formés en réponse à la vaccination et pourraient favoriser l'infection avec les variantes delta désormais dominantes. Une reformulation des vaccins est demandée. L'étude est discutée de manière factuelle dans la vidéo. La vidéo se termine par un plaidoyer en faveur du principe de précaution. Les détails du contenu se trouvent dans la vidéo elle-même. Il est donc demandé de la consulter dans son intégralité. www.clemensarvay.com
--- Notes de "bas de page" ---
1) L'étude discutée dans la vidéo dans le Journal of Infection du 9 août 2021: https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext
ATTENTION : Contrairement à une fausse affirmation diffusée dans les colonnes de commentaires, il ne s'agit pas d'une "lettre à l'éditeur". Le statut de la publication est "Pre-Proof", voir les détails de l'article à la fin de la publication (Article Info). Veuillez noter la note de bas de page 2. Le lien qui y figure montre que les pré-preuves ont déjà été soumises avec succès à un examen par les pairs et qu'elles ne sont disponibles que provisoirement dans la section "Letters to the Editors | Articles in Press". Cependant, ils sont déjà citables et possèdent un identifiant DOI. De plus, une "lettre à la rédaction" ne serait pas non plus une "lettre à la rédaction". Il s'agit de lettres d'accompagnement des auteurs de l'étude. Mais cette étude est de facto classée comme une pré-preuve avec examen par les pairs - voir Article Info à la fin de l'article.
2) Les épreuves préliminaires ont déjà subi avec succès un examen par les pairs et ont été préparées et approuvées par les rédacteurs en chef pour la publication finale dans le journal. Citation de l'éditeur : "Les pré-épreuves de la revue sont des articles sous presse qui ont été examinés par des pairs et acceptés pour publication par le comité de rédaction de cette publication." Source: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/22799/supporthub/sciencedirect/~/what-are-journal-pre-proofs%3F/
Veuillez également noter les commentaires de la note de bas de page 1.
3) “However, this study was performed with the original Wuhan/D614G strain. Since the Covid-19 pandemic is now dominated with Delta variants, we analyzed the interaction of facilitating antibodies with the NTD of these variants.” NTD signifie le domaine N-terminal des protéines de surface virales, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une partie structurelle spécifique de ces protéines avec laquelle les anticorps anti-infectieux interagissent.
4) “[…] our data suggest that the balance between neutralizing and facilitating antibodies in vaccinated individuals is in favor of neutralization for the original Wuhan/D614G strain. However, in the case of the Delta variant, neutralizing antibodies have a decreased affinity for the spike protein, whereas facilitating antibodies display a strikingly increased affinity. Thus, ADE may be a concern for people receiving vaccines based on the original Wuhan strain spike sequence (either mRNA or viral vectors).” ADE signifie antibody dependent enhancement, c'est-à-dire que les anticorps renforcent l'infection.
5) Clemens Arvays Artikel in der Schweizerischen Ärztezeitung vom 1. Juni 2020: https://saez.ch/article/doi/saez.2020.18982
Traduction D5Memi (merci de faire un lien vers ma chaîne si vous reprenez cette vidéo en doublage).
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Le biologiste Clemens Arvay se demande si les vaccins actuels à ARNm et à vecteur contre le SRAS-CoV-2 pourraient poser des problèmes à l'avenir en raison des anticorps qui renforcent l'infection. Une étude évaluée par des pairs et publiée dans le Journal of Infection met en garde contre les anticorps favorisant l'infection qui, selon l'étude du modèle de biologie moléculaire, sont formés en réponse à la vaccination et pourraient favoriser l'infection avec les variantes delta désormais dominantes. Une reformulation des vaccins est demandée. L'étude est discutée de manière factuelle dans la vidéo. La vidéo se termine par un plaidoyer en faveur du principe de précaution. Les détails du contenu se trouvent dans la vidéo elle-même. Il est donc demandé de la consulter dans son intégralité. www.clemensarvay.com
--- Notes de "bas de page" ---
1) L'étude discutée dans la vidéo dans le Journal of Infection du 9 août 2021: https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext
ATTENTION : Contrairement à une fausse affirmation diffusée dans les colonnes de commentaires, il ne s'agit pas d'une "lettre à l'éditeur". Le statut de la publication est "Pre-Proof", voir les détails de l'article à la fin de la publication (Article Info). Veuillez noter la note de bas de page 2. Le lien qui y figure montre que les pré-preuves ont déjà été soumises avec succès à un examen par les pairs et qu'elles ne sont disponibles que provisoirement dans la section "Letters to the Editors | Articles in Press". Cependant, ils sont déjà citables et possèdent un identifiant DOI. De plus, une "lettre à la rédaction" ne serait pas non plus une "lettre à la rédaction". Il s'agit de lettres d'accompagnement des auteurs de l'étude. Mais cette étude est de facto classée comme une pré-preuve avec examen par les pairs - voir Article Info à la fin de l'article.
2) Les épreuves préliminaires ont déjà subi avec succès un examen par les pairs et ont été préparées et approuvées par les rédacteurs en chef pour la publication finale dans le journal. Citation de l'éditeur : "Les pré-épreuves de la revue sont des articles sous presse qui ont été examinés par des pairs et acceptés pour publication par le comité de rédaction de cette publication." Source: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/22799/supporthub/sciencedirect/~/what-are-journal-pre-proofs%3F/
Veuillez également noter les commentaires de la note de bas de page 1.
3) “However, this study was performed with the original Wuhan/D614G strain. Since the Covid-19 pandemic is now dominated with Delta variants, we analyzed the interaction of facilitating antibodies with the NTD of these variants.” NTD signifie le domaine N-terminal des protéines de surface virales, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une partie structurelle spécifique de ces protéines avec laquelle les anticorps anti-infectieux interagissent.
4) “[…] our data suggest that the balance between neutralizing and facilitating antibodies in vaccinated individuals is in favor of neutralization for the original Wuhan/D614G strain. However, in the case of the Delta variant, neutralizing antibodies have a decreased affinity for the spike protein, whereas facilitating antibodies display a strikingly increased affinity. Thus, ADE may be a concern for people receiving vaccines based on the original Wuhan strain spike sequence (either mRNA or viral vectors).” ADE signifie antibody dependent enhancement, c'est-à-dire que les anticorps renforcent l'infection.
5) Clemens Arvays Artikel in der Schweizerischen Ärztezeitung vom 1. Juni 2020: https://saez.ch/article/doi/saez.2020.18982
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