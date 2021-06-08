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Η ΛΑΘΡΟΜΕΤ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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901 views • June 08, 2021
Μπαίνοντας στο δεύτερο στάδιο της απεγνωσμένης προσπάθειας να μη μείνει κανείς ατρύπητος έστω μια φορά, μας είπαν πως πρέπει να πεισθούν οι σκεπτικοί τον οποίων η πίεση από τους δημοσιοκάφρους αποδεικνύεται μη αποτελεσματική με αποτέλεσμα να πρέπει αναγκαστικά να κινηθούν άμεσα στο στάδιο εξοπλισμού των επικοινωνιολόγων, ψυχολόγων και πωλητών, ακριβώς όπως έχουμε δει και στην Αμερική. Mας αδίκησαν, γιατί εμείς να πάμε να μπολιαστούμε χωρίς λαχείο ή μπέργκερ, δηλαδή;

Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και το άλλο δέλεαρ για να επιταχύνουν τους εμβολιασμούς, θα μας κινητοποιήσουν με το να μας επιτρέπουν να μετακινούμαστε περισσότερο και να μπαίνουμε σε χώρους πράγμα που πάλι αποδεικνύει ότι ως τώρα το απαγόρευαν μόνο για να το δώσουν για “δώρο.” Ετσι είναι όμως οι σατανικές διαπραγματεύσεις, σαν την κατσίκα και το Χοτζα, κάνεις υποχωρήσεις για να διεκδικήσεις τα κεκτημένα. Tην ώρα που κιόλας πληθαίνουν τα περιστατικά θρομβώσεων από τα εμβόλια σε εφήβους, σε διάφορες χώρες αυτά ξεκινούν κανονικά και στην πορεία βλέπουμε.

Και, παρότι η ψευτοπανδημία σε συνδιασμό με την προηγούμενη ψευτοκρίση (που έτσι απλά μας προέκυψαν) μεταξύ άλλων είχε επιρροή στο ήδη τραυματισμένο δημογραφικό της χώρας μας, έχουμε μεγάλους ηγέτες που ξέρουν να δημιουργούν πλεονάσματα και σκέφτηκαν από μόνοι τους την ιδέα ότι οι λαθρομετανάστες που ήρθαν για λίγο διωγμένοι από τους τόπους τους που ειχαν πόλεμο με σκοπό να επιστρέψουν φυσικά πίσω σύντομα, τελικά είναι πολύ χρήσιμοι να παραμείνουν για να το λύσουν αυτοί. Ενω παράλληλα στο Βερολίνο έβαλαν τα θεμέλια του ναού του ενός, ενός ναού υποταγής απάντων κάτω από την εξουσία του. Όμως για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να πιάσει ακόμα κι αυτούς που όχι μόνο διατηρούν τη διαφορετικότητα στην όψη χωρίς αυτή τη μουσούδα, αλλά και την ατομική τους ιδιαιτερότητα ως ανθρώπινα όντα.


Επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
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Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ

Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-lauthromet-anastasi-tis-ellados

Stop this madness! – 920 women have reported the loss of their unborn baby after having the Covid Vaccine https://dailyexpose.co.uk/2021/05/31/stop-this-madness-920-women-have-reported-the-loss-of-their-unborn-baby-after-having-the-covid-vaccine/

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Συζήτηση https://www.facebook.com/1300699232/videos/10226623054304801/


Μελέτη του CDC για έφηβους. Το 5% διασωληνώνεται, 31,4% καταλήγει για νοσηλεία σε ΜΕΘ. Κίνα έγκριση εμβολίου για 3-17 ετών


Ένα αγόρι στην Πενσυλβανία των ΗΠΑ υπέστη ανεπιθύμητη παρενέργεια μετά από εμβόλιο Covi https://youtu.be/SQ1vE-zEu_c

«Βόμβα» στα θεμέλια του τείχους ανοσίας οι μεταλλάξεις https://www.tanea.gr/2021/06/02/greece/vomva-sta-themelia-tou-teixous-anosias-oi-metallakseis/

Brussels puts forward plan to create new EU-wide digital identity https://www.euronews.com/2021/06/03/eu-puts-forward-plans-for-new-bloc-wide-digital-id


Second night in a row! | Spanish police disperse COVID-rules-defying partygoers in Barcelona https://youtu.be/rbLY0XBgY6c

Imam tells Muslim migrants to 'breed children' with Europeans to 'conquer their countries' and vows: https://youtu.be/rfIRidJT3iY

EU announces funding for five new refugee camps on Greek islands
https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/29/eu-announces-funding-for-five-new-refugee-camps-on-greek-islands

ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΛΕΜΕ….Γεμισαν ΛΑΘΡΟ την Ελλαδα και ο νεοελληνας ζει τον μυθο του καλοκαιριου στην παραλια! https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2021/06/blog-post_84.html

IOM Office in Greece https://greece.iom.int/el

Οι λαθροεισβολείς απαιτούν να τους δοθεί δικαίωμα ψήφου… https://www.brighteon.com/e129e665-0162-4e2b-a31f-a1639e0a7252


Παγκόσμια πρωτοτυπία στο Βερολίνο: Οικοδομούν κοινό χώρο λατρείας για όλες τις θρησκείες https://www.in.gr/2021/05/27/world/pagkosmia-prototypia-sto-verolino-oikodomoun-koino-xoro-latreias-gia-oles-tis-thriskeies/

‘House of One’: Berlin lays first stone for multi-faith worship centre https://www.theguardian.com/world/2021/may/27/berlin-lays-first-stone-for-multi-faith-house-of-one-worship-centre

"Ναός του Ενός" Χριστιανοί-Μουσουλμάνοι-Εβραίοι - Μπήκε ο θεμέλιος Λίθος https://youtu.be/5j1fibC7bPI

Για Το Καλό Μου Γιάννης Μηλιώκας Official Video Clip https://youtu.be/T6Rfedsw5W8
Keywords
vaccinesanalysisconspiracyglobalizationcoronavirusplandemic
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