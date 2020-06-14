Perchè è successo quello che è successo.

Siamo ancora in tempo per cambiare la rotta malata e contorta decisa per noi da qualche pazzo senza scrupoli. L'operazione "COVID19" è stato un vero e proprio esperimento fatto su larga scala sia a livello sociale che sanitario e economico. Un'operazione iniziata probabilmente molto prima di quanto pensiamo. Questo video serve per chiarire un po' di più le idee in merito a tutto quello che ha vissuto e sta vivendo la nostra società moderna, dove la manipolazione mentale, spirituale e fisica ha raggiunto quasi l'apice.



Ricordiamoci tutti quanti che il futuro lo creiamo noi e non loro.



NB: questo video mi è stato censurato su YouTube poiché avrebbe violato i termini di servizio dello stesso. A questo punto, credo che abbiamo raggiunto quasi del tutto la creazione vera e propria della dittatura che volevano da tempo instaurare.