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01.11.2021. Одно из государств должно быть проиграно! (Выпуск № 224 часть II (2)).
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6076 views • October 29, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
05:15 ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ЧТО ДЕЛАТЬ? https://www.youtube.com/watch?v=EDWofzGLsQs.
15:50 Пророчества старицы Нилы. Те, кто первыми уедут, спасутся. https://www.youtube.com/watch?v=P9Mbvk-ZCu8.
20:28 Квадратный код (QR-код) символизирует храм Соломона. Начертание антихриста. Новый мировой порядок. https://www.youtube.com/watch?v=Syct-LL_6bI.
31:00 В ад попадает много хороших людей со своей верой. https://www.youtube.com/watch?v=IUg3H9MItzk.
48:42 Срочно! Глыбы лавы размером с трёхэтажный дом вылетают из кратера! Кто пострадал? https://www.youtube.com/watch?v=5hKW-WckQI8.
50:42 КАДРЫ С ВУЛКАНА. https://thebigtheone.com/%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8b/.
51:10 Издевательства над заключенными. Максимум смертей от ковида. Недоверие россиян к выборам в Госдуму. https://www.youtube.com/watch?v=PwmTFboVlpo.
01:09:08 Как работает «пыточный конвейер» в тюрьмах России. https://www.youtube.com/watch?v=RL7WdrWd2K0.
01:16:10 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
01:20:00 УШЁЛ ОТ ЛЮДЕЙ В ГОРЫ 24 ГОДА НАЗАД. ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ОТШЕЛЬНИКА В ГОРАХ. https://www.youtube.com/watch?v=auRBVlaZ10Q.
01:27:15 Солнечная зажигалка из консервной банки. https://www.youtube.com/watch?v=NMM2aL4VgKU.
Сегодня мы послушаем пророчества старицы Нилы, узнаем о том, что даже хорошие люди попадут в ад. Обсудим какие есть смертные грехи. Узнаем о предстоящем тестировании детей. Также узнаем, что на самом деле из себя представляет QR-код. Поговорим про истязания заключенных в тюрьмах России, обсудим: почему люди боятся страданий в этой жизни, а не заботятся о своей жизни после смерти. «Побываем» у отшельника, который 24 года живет в горах. Послушаем православные рассказы священников.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
05:15 ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ЧТО ДЕЛАТЬ? https://www.youtube.com/watch?v=EDWofzGLsQs.
15:50 Пророчества старицы Нилы. Те, кто первыми уедут, спасутся. https://www.youtube.com/watch?v=P9Mbvk-ZCu8.
20:28 Квадратный код (QR-код) символизирует храм Соломона. Начертание антихриста. Новый мировой порядок. https://www.youtube.com/watch?v=Syct-LL_6bI.
31:00 В ад попадает много хороших людей со своей верой. https://www.youtube.com/watch?v=IUg3H9MItzk.
48:42 Срочно! Глыбы лавы размером с трёхэтажный дом вылетают из кратера! Кто пострадал? https://www.youtube.com/watch?v=5hKW-WckQI8.
50:42 КАДРЫ С ВУЛКАНА. https://thebigtheone.com/%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8b/.
51:10 Издевательства над заключенными. Максимум смертей от ковида. Недоверие россиян к выборам в Госдуму. https://www.youtube.com/watch?v=PwmTFboVlpo.
01:09:08 Как работает «пыточный конвейер» в тюрьмах России. https://www.youtube.com/watch?v=RL7WdrWd2K0.
01:16:10 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
01:20:00 УШЁЛ ОТ ЛЮДЕЙ В ГОРЫ 24 ГОДА НАЗАД. ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ОТШЕЛЬНИКА В ГОРАХ. https://www.youtube.com/watch?v=auRBVlaZ10Q.
01:27:15 Солнечная зажигалка из консервной банки. https://www.youtube.com/watch?v=NMM2aL4VgKU.
Сегодня мы послушаем пророчества старицы Нилы, узнаем о том, что даже хорошие люди попадут в ад. Обсудим какие есть смертные грехи. Узнаем о предстоящем тестировании детей. Также узнаем, что на самом деле из себя представляет QR-код. Поговорим про истязания заключенных в тюрьмах России, обсудим: почему люди боятся страданий в этой жизни, а не заботятся о своей жизни после смерти. «Побываем» у отшельника, который 24 года живет в горах. Послушаем православные рассказы священников.
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