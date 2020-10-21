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New Vape Rules Add Additional Regulatory Burdens And Higher Costs
The Talking Hedge
The Talking Hedge
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8 views • October 21, 2020
Cannabis regulators adopted new rules for testing cannabis vapor that could have an impact on ensuring consumer safety for vape products but also add another cost to marijuana companies.

Show Notes:
Colorado marijuana rules will require testing of vapor, not just oil
https://mjbizdaily.com/daily-news/#colorado-marijuana-rules-will-require-testing-of-vapor-not-just-oil
Judge Dismisses Claims in Vaping Illness Lawsuit
https://cannabisindustryjournal.com/column/judge-dismisses-claims-in-vaping-illness-lawsuit/
Judge overrules state over New Mexico medical marijuana reciprocity
https://mjbizdaily.com/daily-news/#challenge-to-washington-marijuana-residency-requirement-returned-to-state-court

Guest:
Katrina Glogowski, Seattle Attorney & Angel Investor
https://www.linkedin.com/in/katrina-glogowski-711a985/

Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/

Episode 556 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
​Covering cannabis products, reviews business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com

Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats

Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data

Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.Scotts Miracle-Gro leads funding to legalize adult-use cannabis in NJ
https://mjbizdaily.com/scotts-miracle-gro-leads-funding-to-legalize-adult-use-cannabis-in-new-jersey/
Judge Dismisses Claims in Vaping Illness Lawsuit
https://cannabisindustryjournal.com/column/judge-dismisses-claims-in-vaping-illness-lawsuit/
Colorado marijuana rules will require testing of vapor, not just oil
https://mjbizdaily.com/daily-news/#colorado-marijuana-rules-will-require-testing-of-vapor-not-just-oil
Judge overrules state over New Mexico medical marijuana reciprocity
https://mjbizdaily.com/daily-news/#challenge-to-washington-marijuana-residency-requirement-returned-to-state-court

Guest:
Katrina Glogowski, Seattle Attorney & Angel Investor
https://www.linkedin.com/in/katrina-glogowski-711a985/

Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/

Episode 556 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
​Covering cannabis products, reviews business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com

Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats

Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data

Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
vapevape illnessvape gate
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy