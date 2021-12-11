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Тест ДНК — заражение мозга!
Vera Nika
Vera Nika
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443 views • December 11, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

_________________ 

"Тест ДНК — заражение мозга!"

Задачей мазка при тестировании на Ковид может быть повреждение мозга или заражение мозговой ткани. Никогда не позволяйте делать это с вами и вашими близкими! Цель коронавирусной истерии - сократить население и разрушить здоровье оставшихся.

Всегда можно найти в интернете по поиску: "Защита от чипизации" (это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© 

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vaccinationtechnologytranshumanismtotalkoronavirusluciferingraphene hydroxidepcr test brain infection dna test control coronavirus genocid
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