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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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"Тест ДНК — заражение мозга!"
Задачей мазка при тестировании на Ковид может быть повреждение мозга или заражение мозговой ткани. Никогда не позволяйте делать это с вами и вашими близкими! Цель коронавирусной истерии - сократить население и разрушить здоровье оставшихся.
Всегда можно найти в интернете по поиску: "Защита от чипизации" (это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©