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Lisa is dood
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14879 views • October 07, 2020
Kinderen sterven met mondkapjesdwang.
Mijn vriendin Lisa is gestorven.
Ik ben heel verdrietig.
Mijn vriendin Lisa is gestorven.
Lisa had op school gezegd:
"Ik heb hoofdpijn, ik voel me draaierig..."
De lerares had gezegd:
"Je moet het masker ophouden,
anders sterven je grootouders."
Nu is Lisa dood...
Omdat ze het masker heeft opgehouden.
Dood, door zuurstoftekort.
Dood, door teveel kooldioxide.
Ik klaag jullie aan!
Alle volwassenen, die kinderen niet beschermen!
Wij kunnen ons niet verweren.
Een mondkapje dragen is kindermishandeling.
Waarom beschermen jullie ons niet?
Waar zijn de ouders die voor ons opkomen?
Willen jullie ons hier hebben?
Alleen maar omdat jullie willen gehoorzamen aan wat jullie wordt opgedragen?
Laat ons leven.
Laat ons kinderen zijn!
Nu!
Laat ons weer normaal onze glimlachen tonen!
Kom uit jullie stoel!
Wordt luidruchtig!
Vertaald en ondertiteld door Mara
voor Stichting Vaccinvrij 2020
Mijn vriendin Lisa is gestorven.
Ik ben heel verdrietig.
Mijn vriendin Lisa is gestorven.
Lisa had op school gezegd:
"Ik heb hoofdpijn, ik voel me draaierig..."
De lerares had gezegd:
"Je moet het masker ophouden,
anders sterven je grootouders."
Nu is Lisa dood...
Omdat ze het masker heeft opgehouden.
Dood, door zuurstoftekort.
Dood, door teveel kooldioxide.
Ik klaag jullie aan!
Alle volwassenen, die kinderen niet beschermen!
Wij kunnen ons niet verweren.
Een mondkapje dragen is kindermishandeling.
Waarom beschermen jullie ons niet?
Waar zijn de ouders die voor ons opkomen?
Willen jullie ons hier hebben?
Alleen maar omdat jullie willen gehoorzamen aan wat jullie wordt opgedragen?
Laat ons leven.
Laat ons kinderen zijn!
Nu!
Laat ons weer normaal onze glimlachen tonen!
Kom uit jullie stoel!
Wordt luidruchtig!
Vertaald en ondertiteld door Mara
voor Stichting Vaccinvrij 2020
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