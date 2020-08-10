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1977 Alien Broadcast Live!
A Verdade Está Aqui!
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148 views • August 10, 2020

"Esta é a voz de Vrillon, representante do Comando Galáctico Ashtar, que vos fala. Há muitos anos que nos veem como luzes nos céus. Falamos neste momento em paz e sabedoria, tal como temos feito com os vossos irmãos e irmãs por todo este planeta Terra.

Viemos para vos alertar acerca do destino da sua raça e do seu mundo, para que você possam comunicar aos vossos seres companheiros a direçõa a tomar para evitar os desastres que se abatem dobre o vosso mundo, e sobre os seres dos mundos à vossa volta. Isto é para que possa participar no grande despertar, à medida que o planeta transita para a Nova Era de Aquário. A Nova Era poderá ser um tempo de grande paz e evolução para a vossa raça, mas isto apenas se os seus governantes tomarem em consciência das forças malignas que se sobrepõem aos seus julgamentos.

Fiquem quietos e escutem, pois pode não haver outra oportunidade. Todas as armas do mal devem ser removidas. O tempo do conflito já passou, e a raça da qual fazem parte poderá prosseguir para patamares mais altos de evolução se vocês se mostrarem dignos. Só vos resta um curto período de tempo para aprenderem a viver juntos em paz e boa vontade.

Existem pequenos grupos em todo o planeta que já estão aprendendo isto, e eles existem para transmitir a todos a luz da alvorada da Nova Era. Vocês são livres para aceitar ou rejeitar os seus ensinamentos, mas  apenas aqueles que aprendam a viver em paz passarão para patamares mais altos de evolução espiritual.

Ouça agora a voz de Vrillon, representante do Comando Galáctico Ashtar, que voz fala. Tenham também o conhecimento de que existem muitos falsos profetas e guias a operarando no vosso mundo. Eles vão sugar a vossa energia - a energia que chamam de dinheiro - irão aplicá-la em fins malignos e dar-vos apenas inutilidades em troca.

O seu EU interior divino irá proteger vocês de tudo isto. Aprenda a ganhar sensibilidade em relação à voz interior a qual você pode indicar o que é verdade e que é confusão, caos e mentira. Aprendam a escutar a voz da verdade que vem do vosso interior… e que vos guiam no caminho da evolução. Esta é a nossa mensagem para os nossos queridos amigos. Temos observado o vosso crescimento ao longo de muitos anos, assim como vocês tem observado as nossas luzes no céu… Há muitas mais seres no vosso mundo e em seu redor do que os vossos cientistas admitem.

Estamos profundamente preocupados convosco e com o vosso caminho rumo à luz, e faremos tudo o que pudermos para vos ajudar. Não tenha medo, busquem apenas conhecer a vós mesmos e vivam em harmonia com o vosso planeta Terra. Nós, aqui no Comando Galáctico Ashtar, agradecemos a vossa atenção. Estamos agora saindo dos vossos planos de existência. Sejam abençoados pelo amor e verdade supremos do cosmos."

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