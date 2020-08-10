1977 Alien Broadcast Live!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Esta é a voz de Vrillon, representante do Comando Galáctico Ashtar, que vos fala. Há muitos anos que nos veem como luzes nos céus. Falamos neste momento em paz e sabedoria, tal como temos feito com os vossos irmãos e irmãs por todo este planeta Terra.
Viemos para vos alertar acerca do destino da sua raça e do seu mundo, para que você possam comunicar aos vossos seres companheiros a direçõa a tomar para evitar os desastres que se abatem dobre o vosso mundo, e sobre os seres dos mundos à vossa volta. Isto é para que possa participar no grande despertar, à medida que o planeta transita para a Nova Era de Aquário. A Nova Era poderá ser um tempo de grande paz e evolução para a vossa raça, mas isto apenas se os seus governantes tomarem em consciência das forças malignas que se sobrepõem aos seus julgamentos.
Fiquem quietos e escutem, pois pode não haver outra oportunidade. Todas as armas do mal devem ser removidas. O tempo do conflito já passou, e a raça da qual fazem parte poderá prosseguir para patamares mais altos de evolução se vocês se mostrarem dignos. Só vos resta um curto período de tempo para aprenderem a viver juntos em paz e boa vontade.
Existem pequenos grupos em todo o planeta que já estão aprendendo isto, e eles existem para transmitir a todos a luz da alvorada da Nova Era. Vocês são livres para aceitar ou rejeitar os seus ensinamentos, mas apenas aqueles que aprendam a viver em paz passarão para patamares mais altos de evolução espiritual.
Ouça agora a voz de Vrillon, representante do Comando Galáctico Ashtar, que voz fala. Tenham também o conhecimento de que existem muitos falsos profetas e guias a operarando no vosso mundo. Eles vão sugar a vossa energia - a energia que chamam de dinheiro - irão aplicá-la em fins malignos e dar-vos apenas inutilidades em troca.
O seu EU interior divino irá proteger vocês de tudo isto. Aprenda a ganhar sensibilidade em relação à voz interior a qual você pode indicar o que é verdade e que é confusão, caos e mentira. Aprendam a escutar a voz da verdade que vem do vosso interior… e que vos guiam no caminho da evolução. Esta é a nossa mensagem para os nossos queridos amigos. Temos observado o vosso crescimento ao longo de muitos anos, assim como vocês tem observado as nossas luzes no céu… Há muitas mais seres no vosso mundo e em seu redor do que os vossos cientistas admitem.
Estamos profundamente preocupados convosco e com o vosso caminho rumo à luz, e faremos tudo o que pudermos para vos ajudar. Não tenha medo, busquem apenas conhecer a vós mesmos e vivam em harmonia com o vosso planeta Terra. Nós, aqui no Comando Galáctico Ashtar, agradecemos a vossa atenção. Estamos agora saindo dos vossos planos de existência. Sejam abençoados pelo amor e verdade supremos do cosmos."