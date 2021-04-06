URGENTE! BORIS JOHNSON CONFIRMA "NANOTECNOLOGIA" - NANOROBOTS -COMO COSA INSIGNIFICANTE EN LA VACUNA.

CRISTO LE AMA está usted a TIEMPO amigo de escapar de lo que viene al mundo. CRISTO nos ama y no quiere que ninguno se pierda sino que "TODOS" procedamos al arrepentimiento y seamos salvos: "Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Unigénito Jesucristo, para que "TODO" aquel que en el cree no se pierda más tenga VIDA ETERNA. (Juan 3:16).

Porque "YA ESTA" en ACCION el misterio de la INIQUIDAD; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio". Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo ENGAÑO de iniquidad para los que se pierden, por cuanto NO RECIBIERON el amor de la VERDAD para ser SALVOS. Por esto Dios les envía un PODER ENGAÑOSO, para que crean la MENTIRA, a fin de que sean condenados todos los que NO CREYERON a la verdad, sino que se complacieron en la INJUSTICIA. (2 Tesalonicenses 2:7-14).

Pero el que se une al SEÑOR, un espíritu es con él. ¿O IGNORAIS que vuestro CUERPO es TEMPLO del ESPIRITU SANTO, el cual ESTA en VOSOTROS, el cual tenéis de Dios, y que NO SOIS VUESTROS? Porque habéis sido COMPRADOS por PRECIO; (POR LA SANGRE DE CRISTO), GLORIFICAD, pues, a DIOS en vuestro CUERPO y en vuestro ESPIRITU, los cuales son de DIOS. ¿O ignoráis que vuestro CUERPO es TEMPLO del ESPIRITU SANTO, el cual está en vosotros, el cual tenéis de DIOS, y que NO SOIS VUESTROS? (1 Corintios 6:17 ;19-20).

"JEHOVA es mi pastor; NADA me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me GUIARA por sendas de justicia por AMOR de su NOMBRE. Aunque ande en valle de sombra de muerte, NO TEMERE mal alguno, porque tú ESTARAS CONMIGO; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en PRESENCIA de MIS ANGUSTIADORES; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el BIEN y la MISERICORDIA me seguirán TODOS los días de mi vida, y en la casa de Jehová MORARE por largos días. (Salmo 23).

ESTAMOS EN LA RECTA FINAL. RESISTE AMIGO Y HERMANO Y PERSEVERA HASTA EL FIN. "NO A LA VACUNA DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL". "Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya RESISTIDO la prueba, recibirá la CORONA de VIDA, que Dios ha PROMETIDO a los que LE AMAN". (Santiago 1:12).

CRISTO VIENE PRONTO POR SU PUEBLO, POR EL PUEBLO FIEL QUE PERSEVERO HASTA EL FIN- tan pronto como el pueblo de Dios sea llevado al cielo es posible que la llamada vacuna sea obligatoria para todo el que se quede. No se quede aquí para disfrutar la maravillosa agenda 2030 del diablo/Anticristo.

SI AUN NO ESTAS LISTO... ESTA ES TU OPORTUNIDAD. ALISTATE... PREPARATE PARA VOLAR AL CIELO? (1 Tesalonicenses 4:15-17; 1 Corintios 15:51-52).

DESEO RECONCILIARME CON DIOS, PLAN DE SALVACION:

https://www.radiolosolivos.com/p/plan-de-salvacion.html

PREPARATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR:

Canal en youtube, predicación, aún vigente:

https://www.youtube.com/channel/UCOxGFn2duBrp_QUxFpBotJg/videos?view_as=subscribe

Página web: www.vozdetrompeta.com Canal lybry, específicamente vacunas:

https://lbry.tv/@vozdetrompeta:2

"Nuevo Canal en Odysee" plataforma sin censuras:

https://odysee.com/@Vozdetrompeta:c

Hemos trasladado a este canal "todas" las predicaciones que están en el canal de youtube. La Palabra de Dios irá siendo censurada poco a poco -como está previsto en la agenda 2030- nos preparamos entonces para ello, así como ha sido censurado lo que hemos subido en contra de la "vacuna". Si desea puede inscribirse en Odysee o Telegram (voz de trompeta). Nos seguiremos preparando para la "Pronta Venida de Jesús". Mucho más ahora que hemos entrado en la recta final de nuestra redención. Aquí en brighteon y en Lbry seguiremos subiendo específicamente sobre la "vacuna". DIOS LE CONTINUE BENDICIENDO RICA Y SOBREAABUNDANTEMENTE AMIGO, HERMANO Y PUEBLO DE DIOS QUE AMA A DIOS. AMEN Y AMEN.



