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mRNA Magneto Transfer of Nano Lipid Particulates Casualties June Update... R.I.P. victims
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657 views • June 15, 2021
mRNA KNOWN SIDE EFFECTS ARE
Death
Guillain-Barre syndrome
Acute disseminated encephalomyelitis
Transverse myelitis
Encephalitis
Myelitis
Encephalomyelitis
Meningoencephalitis
Meningitis
Encephalopathy
Convulsions
Seizures
Stroke
Narcolepsy
Cataplexy
Anaphylaxis
Acute myocardial infarction (heart attack)
Myocarditis
Pericarditis
Autoimmune disease
Death
Pregnancy, Birth outcomes
Other acute demyelinating diseases
Non anaphylactic allergy reactions
Thromocytopenia
Disseminated intravascular coagulation
Venous thromboembolism
Arthritis
Arthralgia
Joint pain
Kawasaki disease
Multisystem inflammatory syndrome in children
Death
Guillain-Barre syndrome
Acute disseminated encephalomyelitis
Transverse myelitis
Encephalitis
Myelitis
Encephalomyelitis
Meningoencephalitis
Meningitis
Encephalopathy
Convulsions
Seizures
Stroke
Narcolepsy
Cataplexy
Anaphylaxis
Acute myocardial infarction (heart attack)
Myocarditis
Pericarditis
Autoimmune disease
Death
Pregnancy, Birth outcomes
Other acute demyelinating diseases
Non anaphylactic allergy reactions
Thromocytopenia
Disseminated intravascular coagulation
Venous thromboembolism
Arthritis
Arthralgia
Joint pain
Kawasaki disease
Multisystem inflammatory syndrome in children
Keywords
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