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Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΘΕΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ» ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΜΕ! https://ugetube.com/watch/9e1I34B9i7nzcZF https://rumble.com/v5nvxs5-antichrist-zionism-666-of-the-usa-and-the-antisavior-donald-trump.html
Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ (ΩΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΘΕΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ» ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΜΕ! (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE!).
ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ". ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΑΘΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ «ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ» ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ «ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ» https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μέλη της Εκκλησίας ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ οι αναθεματισμένοι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές, πανθρησκειαστές αντίχριστοι σιωνιστές και να τελούν αληθινά ΜΥΣΤΗΡΙΑ, οι δήθεν ορθόδοξοι, ΠΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΗ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΟ 2016 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΥΝΟΔΙΚΑ! ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ!... ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ https://ec-patr.org/patriarchiki-ka-synodiki-gkyklios-pi-t-sygklisei-t-s . Γιατί “ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;” (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: “ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ”… «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://rumble.com/v5llcn8-we-fight-for-the-orthodox-faith-and-hellas.html , https://www.brighteon.com/f6479e4b-7077-4e4e-ae8a-8ad8f94b7f66 , https://ugetube.com/watch/1qImfoEOpdO2Zni
Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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