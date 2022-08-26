239) A falência do Homem-massa (Ortega y Gasset)

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Uma sociedade bloqueada. Resumo da concepção de José Ortega y Gasset sobre o Homem-massa e a Homem nobre. A origem da crise do mundo actual, a influência do Imbecil Colectivo, para usar a terminologia de Olavo de Carvalho. Se queremos mudar alguma coisa, temos de reencontrar e reconhecer a nobreza de uma sociedade assente na virtude, a nobreza esquecida. O escol referido por Fernando Pessoa (http://sofos.wikidot.com/escol). O sistema de partidos políticos promove a selecção de indivíduos diametralmente oposta às virtudes de um verdadeiro escol.
Créditos ao Canal #Restaurar-Portugal:
A falência do Homem-massa (Ortega y Gasset): https://www.youtube.com/watch?v=zn9LmwxzAlo
Recomenda-se ainda: AS 12 CAMADAS DA PERSONALIDADE DE OLAVO DE CARVALHO | Insight Brasil Paralelo: https://youtu.be/uPDTUVSRcIQ?t=53
#RESTAURAR-PORTUGAL: https://www.restaurar-portugal.pt/ | https://www.brighteon.com/channels/restaurarportugal
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/