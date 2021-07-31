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«και αυτό κάνει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο..»
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20 views • July 31, 2021
Ακολουθεί απόσπασμα βίντεο απο τη διαδικτυακή συνάντηση που οργάνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 19/10/2020.
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα μιλάει ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Κανονισμών ,Agustin Carstens οπου εξηγεί το πρόβλημα που υπάρχει με τα μετρητά , την σχέση των μετρητών με το ψηφιακό νόμισμα και τον απόλυτο έλεγχο.
Ολόκληρο το βίντεο θα το βρείτε εδώ :
https://meetings.imf.org/en/2020/Annual/Schedule/2020/10/19/imf-cross-border-payments-a-vision-for-the-future
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα μιλάει ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Κανονισμών ,Agustin Carstens οπου εξηγεί το πρόβλημα που υπάρχει με τα μετρητά , την σχέση των μετρητών με το ψηφιακό νόμισμα και τον απόλυτο έλεγχο.
Ολόκληρο το βίντεο θα το βρείτε εδώ :
https://meetings.imf.org/en/2020/Annual/Schedule/2020/10/19/imf-cross-border-payments-a-vision-for-the-future
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