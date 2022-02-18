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B.I.G. News 60. #Рукипрочьотмалышевой 😂
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408 views • February 18, 2022
🧔👩 B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Отписки от важных страниц в Инстаграм;
• Предстоящий вебинар «Натуральная Концепция понимания и лечения рака»;
• Снятие ограничений в различных странах;
• Что происходит с Малышевой 😯 ;
• Правильное восприятие информации;
• Проблемы в спорте;
• Отвлечение внимания;
• Невозможность компромиссов.
Материалы, упомянутые в видео:
Регистрация на вебинар Бориса Гринблата «Натуральная Концепция понимания и лечения рака» https://borisandinga.com/seminar-040322
Статья Как защититься от химтрейлов и устранить их губительное влияние https://medalternativa.info/entry/kak-zashhititsya-ot-himtrejlov/
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 59. Не забудем! Не простим! https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-59/
• B.I.G. News 58. Враг отступает? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-58-vrag-otstupaet/
• B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
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🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 или Карту Тинькофф: 5536 9137 8660 1498 на имя Борис Гринблат
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Отписки от важных страниц в Инстаграм;
• Предстоящий вебинар «Натуральная Концепция понимания и лечения рака»;
• Снятие ограничений в различных странах;
• Что происходит с Малышевой 😯 ;
• Правильное восприятие информации;
• Проблемы в спорте;
• Отвлечение внимания;
• Невозможность компромиссов.
Материалы, упомянутые в видео:
Регистрация на вебинар Бориса Гринблата «Натуральная Концепция понимания и лечения рака» https://borisandinga.com/seminar-040322
Статья Как защититься от химтрейлов и устранить их губительное влияние https://medalternativa.info/entry/kak-zashhititsya-ot-himtrejlov/
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 59. Не забудем! Не простим! https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-59/
• B.I.G. News 58. Враг отступает? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-58-vrag-otstupaet/
• B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 или Карту Тинькофф: 5536 9137 8660 1498 на имя Борис Гринблат
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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