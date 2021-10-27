Саверский Александр. Противостояние вакцинному геноциду

Оптимистичное обращение Александра СаверскогоСитуация начинает кардинальным образом меняться, много принципиальных изменений, которые принципиально меняют всю картину происходящего. Ситуация по ощущениям меняется необратимо в пользу здравого смысла.1. Письмо из МИД РФ: ВОЗ не объявлял официально пандемию!Все мероприятия, основанные на пандемии/эпидемии ковида должны быть просто отменены, потому что для этого нет никаких оснований.2. Спасаем детей от тестирования и от вакцинации! Стартом активности противодействия стало нападение на детей, сделано большое число обращений о возбуждении уголовных дел по многочисленным нарушениям, превышениям полномочий.3. Агрессивная вакцинация уже увеличила смертность населения!Смертность от вакцин существенная и стала расти.4. Причина смертности в стационаре в стационарах – убивает "лечение"!(Указания выполнять неверные протоколы лечения, а верные известные лекарства скрываются)Видео 24.10.2021. Автор:Саверский Александр Владимирович – Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве РФ