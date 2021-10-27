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Саверский Александр. Противостояние вакцинному геноциду
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42 views • October 27, 2021
Оптимистичное обращение Александра Саверского
Ситуация начинает кардинальным образом меняться, много принципиальных изменений, которые принципиально меняют всю картину происходящего. Ситуация по ощущениям меняется необратимо в пользу здравого смысла.
1. Письмо из МИД РФ: ВОЗ не объявлял официально пандемию!
Все мероприятия, основанные на пандемии/эпидемии ковида должны быть просто отменены, потому что для этого нет никаких оснований.
2. Спасаем детей от тестирования и от вакцинации! Стартом активности противодействия стало нападение на детей, сделано большое число обращений о возбуждении уголовных дел по многочисленным нарушениям, превышениям полномочий.
3. Агрессивная вакцинация уже увеличила смертность населения!
Смертность от вакцин существенная и стала расти.
4. Причина смертности в стационаре в стационарах – убивает "лечение"!
(Указания выполнять неверные протоколы лечения, а верные известные лекарства скрываются)
Видео 24.10.2021. Автор:
Саверский Александр Владимирович – Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве РФ
https://stoppanika.ru/news/559-veter-nadezhd-i-peremen.html
Ситуация начинает кардинальным образом меняться, много принципиальных изменений, которые принципиально меняют всю картину происходящего. Ситуация по ощущениям меняется необратимо в пользу здравого смысла.
1. Письмо из МИД РФ: ВОЗ не объявлял официально пандемию!
Все мероприятия, основанные на пандемии/эпидемии ковида должны быть просто отменены, потому что для этого нет никаких оснований.
2. Спасаем детей от тестирования и от вакцинации! Стартом активности противодействия стало нападение на детей, сделано большое число обращений о возбуждении уголовных дел по многочисленным нарушениям, превышениям полномочий.
3. Агрессивная вакцинация уже увеличила смертность населения!
Смертность от вакцин существенная и стала расти.
4. Причина смертности в стационаре в стационарах – убивает "лечение"!
(Указания выполнять неверные протоколы лечения, а верные известные лекарства скрываются)
Видео 24.10.2021. Автор:
Саверский Александр Владимирович – Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве РФ
https://stoppanika.ru/news/559-veter-nadezhd-i-peremen.html
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