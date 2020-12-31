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Q - Der Plan Die Welt Zu Retten
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Deutsche Übersetzung des genialen Videos von Joe Masepoes (Storm Is Upon Us)
ℚ - The Plan To Save The World
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Denjenigen, die von ihren Sesseln aus bemängeln,
die Rettung der Welt laufe nicht schnell genug, antwortet ℚ am 28.Juli 2018:
„…
NICHTS PASSIERT? NICHT SCHNELL GENUG?
VERSTEHT IHR NICHT, WOMIT WIR ES DERZEIT ZU TUN HABEN?
MENSCHEN STERBEN.
UNS SELBST DROHT JEDE SEKUNDE DES TAGES DER TOD.
DIEJENIGEN, DENEN IHR AM MEISTEN VERTRAUT, SIND DIE SCHLIMMSTEN.
DAS IST KEIN SPIEL.
DIE MENSCHHEIT [oder MENSCHLICHKEIT] STEHT AUF DEM SPIEL.
[…]
ℚ“
PotUS: [https://twitter.com/realDonaldTrump]
ℚ-Postings: [https://qmap.pub]
John McC̡ai͝n [https://new.euro-med.dk/20180828-isis-mitgrunder-ist-tot-als-held-gehuldigt-grund-rothschild-agent-george-soros-hinter-medienkampagne-gegen-nwo-gegner.php]
█▓▒░Donald [keltisch: Herrscher der Welt]
█▓▒░John [hebräisch: Die Gnade Gottes]
█▓▒░Trump [englisch: Posaune]
1.Korinther 15,51+52: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“
Quelle: Brummbär
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Denjenigen, die von ihren Sesseln aus bemängeln,
die Rettung der Welt laufe nicht schnell genug, antwortet ℚ am 28.Juli 2018:
„…
NICHTS PASSIERT? NICHT SCHNELL GENUG?
VERSTEHT IHR NICHT, WOMIT WIR ES DERZEIT ZU TUN HABEN?
MENSCHEN STERBEN.
UNS SELBST DROHT JEDE SEKUNDE DES TAGES DER TOD.
DIEJENIGEN, DENEN IHR AM MEISTEN VERTRAUT, SIND DIE SCHLIMMSTEN.
DAS IST KEIN SPIEL.
DIE MENSCHHEIT [oder MENSCHLICHKEIT] STEHT AUF DEM SPIEL.
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1.Korinther 15,51+52: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“
Quelle: Brummbär
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