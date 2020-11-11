Programa 8 11 nov 2020

sección de opinión con Manuel Catedra.

Manuel conoció el MMS de su descubridor, Jim Humble, en 2009, primero a través de su primer libro, y después personalmente participando en varios cursos con él, y ayudando a revisar uno de sus libros.

Desde entonces, estudia las propiedades que tiene, y su efecto, y cómo puede ayudar a las personas a vivir con menos miedo y más tranquilidad.