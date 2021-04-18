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ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΣΕΒΟΜΑΙ, ΤΟΝ ΣΤHΡΙΖΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ.
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724 views • April 18, 2021
18/04/2021 ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΗΓΕΤΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ, ΔΥΣΚΟΛΟ, ΚΑΙ ΒΡΟΜΙΚΟ.
Η ΠΙΣΤΗ ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ.ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟ.
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΣΕΒΟΜΑΙ, ΤΟΝ ΣΤHΡΙΖΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΣΑΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ.
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΑΡΑ ΜΟΥ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΝ ΦΙΛΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΕΙΤΕ.
ΣΑΣ ΤΟ ΔΙΝΩ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ.
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ.ΦΙΛΑΚΙΑ!!!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ, ΔΥΣΚΟΛΟ, ΚΑΙ ΒΡΟΜΙΚΟ.
Η ΠΙΣΤΗ ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ.ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟ.
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΣΕΒΟΜΑΙ, ΤΟΝ ΣΤHΡΙΖΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΣΑΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ.
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΑΡΑ ΜΟΥ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΝ ΦΙΛΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΕΙΤΕ.
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