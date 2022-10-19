UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: Una ciudad sobre siete montes

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Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”
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Una mujer cabalga la bestia, y esa mujer es una ciudad edificada sobre siete montes que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Se declaró algo semejante alguna vez en la historia? De inmediato Juan afirma que los lectores que aceptan esta revelación poseen “sabiduría”. No podemos pasar por alto esa revelación. Merece nuestra atención más cuidadosa en oración.
El lenguaje aquí no es místico ni alegórico, sino una declaración inequívoca con palabras sencillas: “La mujer... es la gran ciudad”. No se justifica que busquemos algún significado oculto. No obstante, se han escrito libros y se ha predicado sosteniendo que el “Misterio Babilonia” es Estados Unidos. Eso es falso porque Estados Unidos es un país, no una ciudad. Uno podría con razón referirse a los Estados Unidos como Sodoma, tomando en cuenta el honor que ahora se da a los homosexuales, pero no es la Babilonia de la visión de Juan. La mujer es una ciudad.
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