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"ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ТАК ОТНОСИТЬСЯ К МОЕЙ МАМОЧКЕ, ТО Я ЕЕ ЗАБЕРУ!" ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОТРОКА?!
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226 views • February 26, 2022
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: «Аминь глаголю вам, яко аще два от вас совещаета на земли о всяцей вещи, – еяже аще просита, будет има от Отца Моего, Иже на небесех: идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их». Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабом Твоим (имена), согласившимся просить Тя (Господи, даруй крепость духа и силы телесной рабе Твоей Валентине, отпусти ей вся согрешения ея; яви на ней Свое милосердие и даруй ей исцеление от тяжкой болезни, чтобы она могла послужить тебе и ближним во спасение своей и наших душ), исполнение нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.
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