Az orosz védelmi minisztérium elemezte az Egyesült Államok ukrajnai katonai biológiai tevékenységére vonatkozó dokumentumokat. Összefoglaló:

- Ukrajnában több mint 30 biológiai laboratóriumból álló hálózat működött. A munka megrendelője az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Védelmi Veszélycsökkentési Hivatala (DTRA);

- Lvivben 232 leptospirózis kórokozójával, 30 tularémiával, tíz brucellózissal, öt pestissel, összesen több mint 320 konténer semmisült meg;

- 2020-2021-ben a német védelmi minisztérium az ottani krími-kongói vérzéses láz, leptospirózis, agyhártyagyulladás, hantavírusok kórokozóit vizsgálta;

- Az ukrán egészségügyi minisztérium február 24-től tűzte ki feladatul a laboratóriumokban található bioágensek teljes megsemmisítését;

- A Pentagon kurátorai megértik, hogy ha ezek a gyűjtemények orosz szakértőkhöz kerülnek, akkor nagy valószínűséggel bebizonyosodik, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok megsérti a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló egyezményt.