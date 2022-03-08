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USA Biological weapon industry in Ukraine / USA Biológiai fegyvergyártás Ukrajnában
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250 views • March 08, 2022
Az orosz védelmi minisztérium elemezte az Egyesült Államok ukrajnai katonai biológiai tevékenységére vonatkozó dokumentumokat. Összefoglaló:
- Ukrajnában több mint 30 biológiai laboratóriumból álló hálózat működött. A munka megrendelője az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Védelmi Veszélycsökkentési Hivatala (DTRA);
- Lvivben 232 leptospirózis kórokozójával, 30 tularémiával, tíz brucellózissal, öt pestissel, összesen több mint 320 konténer semmisült meg;
- 2020-2021-ben a német védelmi minisztérium az ottani krími-kongói vérzéses láz, leptospirózis, agyhártyagyulladás, hantavírusok kórokozóit vizsgálta;
- Az ukrán egészségügyi minisztérium február 24-től tűzte ki feladatul a laboratóriumokban található bioágensek teljes megsemmisítését;
- A Pentagon kurátorai megértik, hogy ha ezek a gyűjtemények orosz szakértőkhöz kerülnek, akkor nagy valószínűséggel bebizonyosodik, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok megsérti a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló egyezményt.
- Ukrajnában több mint 30 biológiai laboratóriumból álló hálózat működött. A munka megrendelője az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Védelmi Veszélycsökkentési Hivatala (DTRA);
- Lvivben 232 leptospirózis kórokozójával, 30 tularémiával, tíz brucellózissal, öt pestissel, összesen több mint 320 konténer semmisült meg;
- 2020-2021-ben a német védelmi minisztérium az ottani krími-kongói vérzéses láz, leptospirózis, agyhártyagyulladás, hantavírusok kórokozóit vizsgálta;
- Az ukrán egészségügyi minisztérium február 24-től tűzte ki feladatul a laboratóriumokban található bioágensek teljes megsemmisítését;
- A Pentagon kurátorai megértik, hogy ha ezek a gyűjtemények orosz szakértőkhöz kerülnek, akkor nagy valószínűséggel bebizonyosodik, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok megsérti a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló egyezményt.
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