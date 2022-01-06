Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Баранина. Motor-Roller" (Official Lyric Video /2014/). Особенно сейчас смысл видео стал виден...

Предсказание. Преподобный Антоний Великий (IV в) о наших днях: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: «Ты безумствуешь», – потому что он не подобен им». «...Преимущественное «большинство», подавляющая «массовка», которой дьявол специально разчётливо заплодил планету (человекоподобными роботизированными сущностями, летариями, клонами, одержимыми, големами, подселенцами без душ, рептилоидными тварями, мутантами, в целом, двумя третями от всего земного населения, о которых говарится в «Откровении», что они «не разкаялись»), — выполняют волю Тьмы. Потому что они для этого предназначены, — чтобы верить любой лжи, продажным «СМИ», подчиняться любым указаниям тёмных правительств, добровольно соглашаться на внедряемую преступную вакцинацию, «масочный режим», локдауны и насилие над несогласными с этой тиранией. И этим своим «подавляющим большинством покоряющихся демонизму» создавать трудности для настоящих человеков. По-другому это «большинство» вести себя просто не может, иное поведение просто находится вне их возможностей, запрограммированности на выполнение воли «зверя». Это изпытание для 144 тысяч и остальной трети землян. Что очень осложняет положение. Тем более, если ещё не понимать, почему себя так ведёт большинство покоряющихся злу, и поэтому разстраиваться и терять надежду. На самом же деле человеку в любых условиях надо поступать по сердцу, так, как чувствует его душа, проявляя истинную БАЖЕНственную Волю Любви и Добра. Также важно понимать, что мы сейчас не знаем, кто есть кто, чтобы о других раньше времени судить и оценивать: кто погибший, а кто нет. Милость Матери Мира Безгранична, для Неё все — дети, кто бы каким ни был в это жестокое время. Кто-то может всё-таки разкается, несмотря на то, что прежде был гонителем, или не осознающим, что произходит. Поэтому необходимо помогать всем, кто может услышать Спасительную Истину» (Из статьи «Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii ).