GREEK PATHOLOGIST FROM CRETE, MD DR. EVI KIAGIA: WE ARE THREATENED NOT TO SPEAK IN PUBLIC ABOUT THE COVID-19 DECEIT - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΕΥΗ ΚΙΑΓΙΑ -COVID-19: ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΜΕ

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71 views • November 12, 2020





«Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε στον Focus Fm 103,6 η παθολόγος Εύη Κιαγιά αναφορικά με τις πιέσεις που δέχονται οι γιατροί στην Ελλάδα που έχουν ενστάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID.



Όπως κατήγγειλε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στον Στέφανο Δαμιανίδη, η ίδια έχει δεχτεί απειλές από «παρατρεχάμενο» του ιατρικού συλλόγου και μάλιστα κατά το παρελθόν έχει χάσει και τη δουλεία της όταν εξέφρασε ενστάσεις για τη γνωστή υπόθεση των εμβολίων για την Η1Ν1.



Τέλος, είναι τρομακτικά τα όσα λέει η ίδια για τις άδειες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Κρήτης και την παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ»



Πρώτη δημοσίευση 06 Νοεμβρίου 2020:

Από το κανάλι του Ραδιοφωνικού Σταθμού "Focus FM 103.6" στο Y.T. :



Ο Ραδιοφωνικός σταθμός είναι στη Θεσσαλονίκη από όπου και μεταδόθηκε και ραδιοφωνικά η συνέντευξη της Γιατρού.



Focus FM 103.6:



Άνθρωποι όπως η συγκεκριμένη ΕΝΤΙΜΗ γιατρός, είναι όντως οι ΗΡΩΕΣ του σήμερα όπου προελαύνει η Ύπουλη και Σιωπηρή Παγκόσμια ΧΟΥΝΤΑ την οποία ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ οι ΔΗΘΕΝ "κυβερνήσεις" και εξ ολοκλήρου τα "πολιτικά συστήματα"... το Ιατρο-Φαρμακευτικό Κατεστημένο των Φονικών Φαρμακευτικών εταιρειών και φυσικά οι ανά τον κόσμο ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ κατά πλειοψηφία "ακαδημαϊκές κοινότητες".... ΔΡ. ΕΥΗ ΚΙΑΓΙΑ Παθολόγος από Ηράκλειο Κρήτη για "COVID-19" ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ: «ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΑΜΕ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ»«Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε στον Focus Fm 103,6 η παθολόγος Εύη Κιαγιά αναφορικά με τις πιέσεις που δέχονται οι γιατροί στην Ελλάδα που έχουν ενστάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID.Όπως κατήγγειλε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στον Στέφανο Δαμιανίδη, η ίδια έχει δεχτεί απειλές από «παρατρεχάμενο» του ιατρικού συλλόγου και μάλιστα κατά το παρελθόν έχει χάσει και τη δουλεία της όταν εξέφρασε ενστάσεις για τη γνωστή υπόθεση των εμβολίων για την Η1Ν1.Τέλος, είναι τρομακτικά τα όσα λέει η ίδια για τις άδειες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Κρήτης και την παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ»Πρώτη δημοσίευση 06 Νοεμβρίου 2020: https://www.youtube.com/watch?v=SxWjU2pnOkc Από το κανάλι του Ραδιοφωνικού Σταθμού "Focus FM 103.6" στο Y.T. : https://www.youtube.com/channel/UCWSJAShlulpYMCsw7fGMpUw/featured Ο Ραδιοφωνικός σταθμός είναι στη Θεσσαλονίκη από όπου και μεταδόθηκε και ραδιοφωνικά η συνέντευξη της Γιατρού.Focus FM 103.6: https://focusfm.gr/ Άνθρωποι όπως η συγκεκριμένη ΕΝΤΙΜΗ γιατρός, είναι όντως οι ΗΡΩΕΣ του σήμερα όπου προελαύνει η Ύπουλη και Σιωπηρή Παγκόσμια ΧΟΥΝΤΑ την οποία ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ οι ΔΗΘΕΝ "κυβερνήσεις" και εξ ολοκλήρου τα "πολιτικά συστήματα"... το Ιατρο-Φαρμακευτικό Κατεστημένο των Φονικών Φαρμακευτικών εταιρειών και φυσικά οι ανά τον κόσμο ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ κατά πλειοψηφία "ακαδημαϊκές κοινότητες".... Keywords covid-19greek-md-doctorspeaks-out-publicmd-doctors-threatened

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