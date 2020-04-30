Rueda de prensa del Dr. Dan Erickson y Dr. Artin Massihi. Tasa de Mortalidad y Consecuencias de la Cuarentena

Publicamos esta rueda de prensa a pesar de no compartir con ellos la teoría (no demostrada) de la infección. Pero la información que aportan sobre los datos reales de las supuestas infecciones y muertes por el supuesto Coronavirus, no tienen desperdicio. Sin salir de la versión oficial, ponen al descubierto y argumentan el claro sin sentido del confinamiento, haciendo hincapié en que el remedio es peor que la enfermedad. Y si lo han censurado no es porque sea una fake news, como argumentan los censores, es porque pone de relieve las contradicciones a su narrativa oficial de miedo.