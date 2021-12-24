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Kvällens Galenskap 211224
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10 views • December 24, 2021
1. I detta samtal mellan bibellärare Lars Enarson och Mikael Willgert får vi först höra om den hårdnande situationen i Israel. Dock lyckades affärsidkarna tills vidare avvärja krav på vaccinpass för att komma in i butikerna.
https://swebbtv.se/w/3QKAhRj4ZaZ1vTQnmKo1Ak
2. Ingen berör mig musikaliskt så mycket som Jussi Björling, och i juletid finns inget som skapar stämning som hans tolkning av O Helga Natt. Det är svårt att inte bli tagen på djupet av de starka känslor han förmedlar med sin röst. Från Dick Erixon
https://samtiden.nu/2021/12/basta-julstamningen/
3. Ronnebybor kommer återigen få se den anrika brunnspark förvandlas till en utomhusmoské. På julafton ska muslimska böneutrop eka i parken efter att Islamisk kulturförening fått grönt ljus att hålla massbön. Parken kommer även vara en utomhusmoské på nyårsafton. Dom pissar revir.
https://samnytt.se/kommun-islamiseras-med-boneutrop-pa-julafton/
4. Den nordamerikanska indianen Russell Means var en av de mest ikoniska talarna för nordamerikanska indianer. I detta tal tar han upp fördumningen av samhället och hur rädsla kryper in.
https://www.vaken.se/russell-means-ett-samhalle-byggt-pa-radsla-och-fordumning/
5. Vid årsskiftet kommer 700 000 så kallade samordningsnummer, som tilldelas invandrare som inte är folkbokförda i Sverige, tas bort. Anledningen är att samordningsnummer använts till fusk och kriminalitet.
https://nyheteridag.se/700-000-samordningsnummer-dras-in/
6. President Bidens kommentarer att vintern 2021-22 kommer att medföra död och sjukhusvistelse för ovaccinerade och deras familjer är inte bara oansvarig utan den är också fel. Ben Swann förklarar varför Omikron istället kan ge oss flockimmunitet.
https://newsvoice.se/2021/12/ben-swann-joe-bidens-dodsvinter/
7. TV4 sågas av tittarna efter att ha bjudit in Gustaf Reinfeldt, son till den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, till studion för att prata om julen och läsa upp julrim.
https://www.friatider.se/tittarkritik-mot-tv4s-julmys-med-reinfeldts-son
8. Asylsökare och andra invandrare från tredje världen omfattas inte av regeringens nya krav på negativt coronatest vid inresa till Sverige.
https://www.friatider.se/asylsokare-slipper-krav-pa-negativt-test
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://swebbtv.se/w/3QKAhRj4ZaZ1vTQnmKo1Ak
2. Ingen berör mig musikaliskt så mycket som Jussi Björling, och i juletid finns inget som skapar stämning som hans tolkning av O Helga Natt. Det är svårt att inte bli tagen på djupet av de starka känslor han förmedlar med sin röst. Från Dick Erixon
https://samtiden.nu/2021/12/basta-julstamningen/
3. Ronnebybor kommer återigen få se den anrika brunnspark förvandlas till en utomhusmoské. På julafton ska muslimska böneutrop eka i parken efter att Islamisk kulturförening fått grönt ljus att hålla massbön. Parken kommer även vara en utomhusmoské på nyårsafton. Dom pissar revir.
https://samnytt.se/kommun-islamiseras-med-boneutrop-pa-julafton/
4. Den nordamerikanska indianen Russell Means var en av de mest ikoniska talarna för nordamerikanska indianer. I detta tal tar han upp fördumningen av samhället och hur rädsla kryper in.
https://www.vaken.se/russell-means-ett-samhalle-byggt-pa-radsla-och-fordumning/
5. Vid årsskiftet kommer 700 000 så kallade samordningsnummer, som tilldelas invandrare som inte är folkbokförda i Sverige, tas bort. Anledningen är att samordningsnummer använts till fusk och kriminalitet.
https://nyheteridag.se/700-000-samordningsnummer-dras-in/
6. President Bidens kommentarer att vintern 2021-22 kommer att medföra död och sjukhusvistelse för ovaccinerade och deras familjer är inte bara oansvarig utan den är också fel. Ben Swann förklarar varför Omikron istället kan ge oss flockimmunitet.
https://newsvoice.se/2021/12/ben-swann-joe-bidens-dodsvinter/
7. TV4 sågas av tittarna efter att ha bjudit in Gustaf Reinfeldt, son till den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, till studion för att prata om julen och läsa upp julrim.
https://www.friatider.se/tittarkritik-mot-tv4s-julmys-med-reinfeldts-son
8. Asylsökare och andra invandrare från tredje världen omfattas inte av regeringens nya krav på negativt coronatest vid inresa till Sverige.
https://www.friatider.se/asylsokare-slipper-krav-pa-negativt-test
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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