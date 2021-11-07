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Louis Fouché : « Quelques fous ont décidé que le système de santé devait être néolibéral »
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12 views • November 07, 2021
Source : https://www.youtube.com/watch?v=dXFVXh8LmMI
Sputnik France https://www.youtube.com/channel/UC_yjQfBPiWxHtvyZ-Qg_nOg
Le Dr Louis Fouché est-il devenu un gourou ? Le médecin anesthésiste-réanimateur vient de quitter officiellement l’AP-HM Marseille, la faute à des prises de position controversées sur la crise sanitaire.
L’adepte de la permaculture et des modes de vie alternatifs se voit-il encore comme un scientifique ? Entretien.
S’agissant d’un sujet en lien avec le Covid-19, Sputnik rappelle que l’OMS a mis en ligne une rubrique « Questions-réponses » qui dispense des informations en lien avec la pandémie: évolution du virus, port du masque, sécurité des vaccins : https://www.who.int/fr/emergencies/di...
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Sputnik France https://www.youtube.com/channel/UC_yjQfBPiWxHtvyZ-Qg_nOg
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