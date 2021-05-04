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Social distance sham (ИЗМАМАТА – „СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА“)
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131 views • May 04, 2021
Во текот на изминатата година, сите во светот беа принудени држат растојание од 2 метри во јавноста, засновано на препораките на ЦКБ.
Но, сега, здравствената агенција – Центарот за контрола на болести на САД, признава дека науката не ја поддржувала таа одлука и сега ги сменија упатствата за „социјално дистанцирање“. Сега не требало да се дистанцираме на 2 метра, туку на еден!
bitchute channel "od nas za nas"
Но, сега, здравствената агенција – Центарот за контрола на болести на САД, признава дека науката не ја поддржувала таа одлука и сега ги сменија упатствата за „социјално дистанцирање“. Сега не требало да се дистанцираме на 2 метра, туку на еден!
bitchute channel "od nas za nas"
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