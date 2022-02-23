Joh. W. Matutis - Wie der Teufel die Welt beherrschen will - 23. Februar 2022

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Stichworte: der Gleichmacher – teilen und herrschen – Weltverschwörung und Schattenregierungen – das widerfahre dir nur nicht – gehe konsequent deinen Weg – das einfache Leben – manipuliert in kleinen Schritten – konzentriere dich ganz auf Gott, den Heiligen Geist und auf deine innere Stimme – trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit – Satans Kirche – die „neue“ Weltordnung – Entwurzelung, Lügengeflechte und Kontrolle – „habe ich alles richtig gemacht?“ – dein Leben ist von Gott geplant und vorgezeichnet – wie man nur nach Gottes Informationen lebt – was würde Jesus tun? - Identität und Selbstbestimmung – Gottes Ruhe am Tag der Drangsal



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♥️ Spenden ♥️ Wir sind hier dem Teufel zum Trotz. Gott hat überall seine Leute. Satans System wird untergehen.Stichworte: der Gleichmacher – teilen und herrschen – Weltverschwörung und Schattenregierungen – das widerfahre dir nur nicht – gehe konsequent deinen Weg – das einfache Leben – manipuliert in kleinen Schritten – konzentriere dich ganz auf Gott, den Heiligen Geist und auf deine innere Stimme – trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit – Satans Kirche – die „neue“ Weltordnung – Entwurzelung, Lügengeflechte und Kontrolle – „habe ich alles richtig gemacht?“ – dein Leben ist von Gott geplant und vorgezeichnet – wie man nur nach Gottes Informationen lebt – was würde Jesus tun? - Identität und Selbstbestimmung – Gottes Ruhe am Tag der DrangsalPredigt herunterladen:Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-23-Wie-der-Teufel-die-Welt-beherrschen-will.mp3 Video https://video-predigten.de/2022/220223-Wie-der-Teufel-die-Welt-beherrschen-will.mp4 ✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/ ♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/ Keywords deutschteufelsatans systemweltherrschaftgottes friedenpredigt

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