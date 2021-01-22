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22.01.2021. Новости. За два миллиона после вакцинации отнимаются ноги (Выпуск № 186 часть I (2)).
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5874 views • January 21, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
08:47 Лествица для мирян. Ответы на вопросы. Часть II. https://www.youtube.com/watch?v=_IUfGFgGK1A.
38:17 ПРОРОЧЕСТВО О КАРНАВАЛАХ В ХРАМАХ. ДЬЯВОЛ О МАСКАХ. https://www.youtube.com/watch?v=hDscjZlwd-Y.
49:23 Чин причащения Великой водой. https://ruvera.ru/lib/chin_prichashhenija_velikoj_vodoj
50:14 Оползень в Норвегии, Землетрясение в Хорватии | Месть природи - КОНЕЦ 2020. https://youtu.be/rbO5Nu6ZIbE.
54:25 Силоамская башня Лука 13:4. https://yandex.ru/turbo/bible-help.ru/s/siloamskaja-bashnja-luka-13-4/.
55:43 В укреплении всем нам. Мальчик задумался и птичка подсказала.
https://www.youtube.com/watch?v=Bpqk-JcchQk&;feature=emb_logo.
56:40 Что мы будем есть.
57:49 ОТОПЛЕНИЕ ПАЛАТКИ от "ФИНСКОЙ" СВЕЧИ - ВЫЖИВАНИЕ ЗИМОЙ. https://www.youtube.com/watch?v=SnxxSYPTbes&;feature=youtu.be.
01:01:02 Тип костра "Дакотский очаг"/Готовим мясо на рожне/DAKOTA FIRE HOLE/Meat at the stake/Bushcraft. https://www.youtube.com/watch?v=wDmnI03N01o&;feature=youtu.be.
01:03:21 Ещё один путь выхода из системы. Доброта спасёт мир. https://www.youtube.com/watch?v=pizikKGkTrg&;feature=youtu.be
Сегодня мы поговорим о месте молитвы в нашей жизни, обсудим, как и когда надо молится, как научиться жить духовной жизнью. Также поговорим о святой воде, о том, что она должна быть в каждом доме. Увидим, сто страшные времена уже на пороге (землетрясения в разных странах). Увидим на наглядном примере как выжить в экстремальных условиях зимой.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
08:47 Лествица для мирян. Ответы на вопросы. Часть II. https://www.youtube.com/watch?v=_IUfGFgGK1A.
38:17 ПРОРОЧЕСТВО О КАРНАВАЛАХ В ХРАМАХ. ДЬЯВОЛ О МАСКАХ. https://www.youtube.com/watch?v=hDscjZlwd-Y.
49:23 Чин причащения Великой водой. https://ruvera.ru/lib/chin_prichashhenija_velikoj_vodoj
50:14 Оползень в Норвегии, Землетрясение в Хорватии | Месть природи - КОНЕЦ 2020. https://youtu.be/rbO5Nu6ZIbE.
54:25 Силоамская башня Лука 13:4. https://yandex.ru/turbo/bible-help.ru/s/siloamskaja-bashnja-luka-13-4/.
55:43 В укреплении всем нам. Мальчик задумался и птичка подсказала.
https://www.youtube.com/watch?v=Bpqk-JcchQk&;feature=emb_logo.
56:40 Что мы будем есть.
57:49 ОТОПЛЕНИЕ ПАЛАТКИ от "ФИНСКОЙ" СВЕЧИ - ВЫЖИВАНИЕ ЗИМОЙ. https://www.youtube.com/watch?v=SnxxSYPTbes&;feature=youtu.be.
01:01:02 Тип костра "Дакотский очаг"/Готовим мясо на рожне/DAKOTA FIRE HOLE/Meat at the stake/Bushcraft. https://www.youtube.com/watch?v=wDmnI03N01o&;feature=youtu.be.
01:03:21 Ещё один путь выхода из системы. Доброта спасёт мир. https://www.youtube.com/watch?v=pizikKGkTrg&;feature=youtu.be
Сегодня мы поговорим о месте молитвы в нашей жизни, обсудим, как и когда надо молится, как научиться жить духовной жизнью. Также поговорим о святой воде, о том, что она должна быть в каждом доме. Увидим, сто страшные времена уже на пороге (землетрясения в разных странах). Увидим на наглядном примере как выжить в экстремальных условиях зимой.
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