Anticrisiswapen van Spaans dorp: Utopia

Nine for News, 22 februari 2012In het dorp Marinaleda in de Spaanse autonome regio Andalusië heeft men het kapitalistisch systeem afgezworen.In Spanje zijn ongeveer vijf miljoen werklozen en de jongeren gaan er massaal de straat op om te protesteren tegen het systeem.In Marinaleda kost een huis 15 euro per maand. Sport is er gratis en fitnessen doe je voor twee euro per maand. De dorpsbewoners hebben 12 jaar lang tegen de regering gevochten. Inmiddels heeft burgemeester Juan Sanchez Gorillo beslag weten te leggen op 1.200 hectare grond.OplichterijWaarom is er maar één voorbeeld van een dergelijk dorp te vinden in Spanje? “Het is niet gemakkelijk,” liet burgemeester Gorillo weten. “Een revolutionaire strijd is moeilijk. De economische crisis is een grote oplichterij. Iedereen zou de straat op moeten gaan.”Bankiers en vastgoedmakelaars zijn niet welkom in het dorp. De inwoners bouwen zelf hun huis en krijgen grond van de gemeente. Ze dragen per maand 15 euro af.UtopieEr is sprake van een rechtstreekse democratie waarbij het volk haar beslissingsrecht terugkrijgt. In plaats van een portret van de koning hangt in het kantoor van Gorillo de foto van Che Guevara, een Argentijns revolutionair. “De koning stamt uit het verleden en staat voor corruptie,” aldus de burgemeester.“De utopie houdt op te bestaan wanneer we er zelf niet langer in geloven,” besloot Gorillo. “We moeten de basis versterken en onze standpunten duidelijk maken. Wij hebben een alternatief voor het kapitalistisch systeem.”