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Geoinżynieria 2. Pogoda jako broń.
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1715 views • October 30, 2020
Programy modyfikacji pogody znane w zachodniej literaturze naukowej jako geoinżynieria są w Polsce nadal tematem tabu. Choć systemy modyfikacji pogody znane są od dziesięcioleci to nadal znikoma część populacji rozumie to zagadnienie i jego konsekwencje. Organa państwowe milczą lub wypisują bzdury kompletnie nie chcąc się odnieść do oficjalnych dokumentów rządowych opublikowanych w USA i Wielkiej Brytanii opisujących wnikliwie metodologie, zakres i konsekwencje stosowania geoinżynierii na ludzi i środowisko. Programy te widoczne są gołym okiem na terenie całej Polski i już skutkują pogłębiającą się suszą tworząc niebezpieczne w skutkach kryzysy i zwyżki cen produktów rolnych. Zjawisko to w dłuższej perspektywie wiąże się z całą masą zagrożeń dla środowiska jak również dla życia ludzi, zwierząt i całej biosfery.
Zapraszamy do obejrzenia drugiej części filmu "Geoinżynieriia. Pogoda jako broń." w którym dr Jerzy Jaśkowski rozszerza zagadnienia związane z modyfikacją pogody omawiając m.in. problematykę systemów HAARP i broni chemicznej spuszczanej codziennie na głowy niczego nie spodziewających się obywateli. Film zawiera również fotografie i zdjęcia zaobserwowanych zjawisk geoinżynieryjnych z całej Polski. Dziękujemy wszystkim za nadesłane zdjęcia i wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji!
Redakcja PrisonPlanet.pl
Zapraszamy do obejrzenia drugiej części filmu "Geoinżynieriia. Pogoda jako broń." w którym dr Jerzy Jaśkowski rozszerza zagadnienia związane z modyfikacją pogody omawiając m.in. problematykę systemów HAARP i broni chemicznej spuszczanej codziennie na głowy niczego nie spodziewających się obywateli. Film zawiera również fotografie i zdjęcia zaobserwowanych zjawisk geoinżynieryjnych z całej Polski. Dziękujemy wszystkim za nadesłane zdjęcia i wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji!
Redakcja PrisonPlanet.pl
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