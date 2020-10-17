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Covid-19 : l'étincelle avant le Grand Reset ? - Pierre Hillard - Politique & Eco n°271 - TVL
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25 views • October 17, 2020
12 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=a4qOjtd7WPM
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
"Le Covid-19 est l'élément déclencheur et voulu pour procéder à la bascule aboutissant à un nouveau monde d'essence totalitaire". Voilà comment le spécialiste de l'idéologie mondialiste, Pierre Hillard, voit les choses. Pour appuyer sa théorie, l'invité de "Politique & Eco" s'appuie sur des faits : la leçon de numérologie de Christine Lagarde, l'étrange Une du magazine The Economist de janvier 2019, les nanoparticules dans le vaccin de la fondation Bill Gates ou encore la prochaine réunion du Forum de Davos intitulée "Le temps de la grande remise à zéro". Pour Pierre Hillard, l'objectif final des mondialistes est l'avènement d'une gouvernance et d'une monnaie mondiale encadrant une humanité réduite, surveillée, tyrannisée et asservie au bon fonctionnement de la machine économique...
Retrouvez-nous sur :
https://www.tvlibertes.com/
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https://twitter.com/tvlofficiel?lang=fr
Un projet politique génocidaire
Commentaire de Libre Consentement Éclairé - https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr :
(republié : 14 octobre 2020 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/199/un-projet-politique-g-nocidaire/)
Si nous ne voulons pas nous soumettre ou sombrer dans une sorte de folie du déni, il nous faut comprendre que les décisions politiques actuelles qui sont justifiées par la fausse pandémie du faux Covid-19, ne sont pas le résultat d’une incompétence généralisée de ceux qui nous gouvernent, nous pillent et nous spolient, mais bien l’application et la mise en œuvre d’un projet politique génocidaire, élaboré par ce qu’il est convenu d’appeler le Nouvel Ordre Mondial. Pierre Hilliard nous offre une analyse géopolitique et historique basée sur des faits précis et des documents sourcés, il y a donc possibilité de lui apporter la contradiction, ce qui n’est pas le cas avec la propagande que nous subissons habituellement de la part des universitaires (et fonctionnaires) français. Les analyses de Pierre Hilliard nous permettent de comprendre pourquoi l’Exterminateur des personnes âgées, Emmanuel Macron, et les hauts fonctionnaires de la santé publique ont décidé d’interdire les soins aux personnes âgées emprisonnées dans les EHPAD lors de l’hiver 2019-2020 et de rendre quasiment impossible pour le commun des mortels le recours aux médicaments efficaces (dont et l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, mais pas seulement). Ne les oublions pas, au risque d’être les suivants N’oublions jamais qu’il y eut en France au printemps 2020, entre 25 et 35 000 assassinats de personnes âgées qui ont été orchestrés par les gouvernements d’Emmanuel Macron et les hauts fonctionnaires de la santé publique. L’oublier ou le nier, c’est se condamner à faire partie des suivants.
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"Le Covid-19 est l'élément déclencheur et voulu pour procéder à la bascule aboutissant à un nouveau monde d'essence totalitaire". Voilà comment le spécialiste de l'idéologie mondialiste, Pierre Hillard, voit les choses. Pour appuyer sa théorie, l'invité de "Politique & Eco" s'appuie sur des faits : la leçon de numérologie de Christine Lagarde, l'étrange Une du magazine The Economist de janvier 2019, les nanoparticules dans le vaccin de la fondation Bill Gates ou encore la prochaine réunion du Forum de Davos intitulée "Le temps de la grande remise à zéro". Pour Pierre Hillard, l'objectif final des mondialistes est l'avènement d'une gouvernance et d'une monnaie mondiale encadrant une humanité réduite, surveillée, tyrannisée et asservie au bon fonctionnement de la machine économique...
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(republié : 14 octobre 2020 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/199/un-projet-politique-g-nocidaire/)
Si nous ne voulons pas nous soumettre ou sombrer dans une sorte de folie du déni, il nous faut comprendre que les décisions politiques actuelles qui sont justifiées par la fausse pandémie du faux Covid-19, ne sont pas le résultat d’une incompétence généralisée de ceux qui nous gouvernent, nous pillent et nous spolient, mais bien l’application et la mise en œuvre d’un projet politique génocidaire, élaboré par ce qu’il est convenu d’appeler le Nouvel Ordre Mondial. Pierre Hilliard nous offre une analyse géopolitique et historique basée sur des faits précis et des documents sourcés, il y a donc possibilité de lui apporter la contradiction, ce qui n’est pas le cas avec la propagande que nous subissons habituellement de la part des universitaires (et fonctionnaires) français. Les analyses de Pierre Hilliard nous permettent de comprendre pourquoi l’Exterminateur des personnes âgées, Emmanuel Macron, et les hauts fonctionnaires de la santé publique ont décidé d’interdire les soins aux personnes âgées emprisonnées dans les EHPAD lors de l’hiver 2019-2020 et de rendre quasiment impossible pour le commun des mortels le recours aux médicaments efficaces (dont et l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, mais pas seulement). Ne les oublions pas, au risque d’être les suivants N’oublions jamais qu’il y eut en France au printemps 2020, entre 25 et 35 000 assassinats de personnes âgées qui ont été orchestrés par les gouvernements d’Emmanuel Macron et les hauts fonctionnaires de la santé publique. L’oublier ou le nier, c’est se condamner à faire partie des suivants.
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