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O Que Está Acontecendo Com O Homem Europeu
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4 views • June 13, 2020
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Estamos - pela primeira vez na história - experimentando uma agenda que tem como meta destruir a masculinidade e todas as características que fazem de um homem - homem, principalmente aspectos ligados a força e ao patriarcado. Não apenas na Europa mas em todo o mundo ocidental vemos o surgimento de homens cada vez mais femininos além de uma opressão a tudo que é masculino. Por que será?
Estamos - pela primeira vez na história - experimentando uma agenda que tem como meta destruir a masculinidade e todas as características que fazem de um homem - homem, principalmente aspectos ligados a força e ao patriarcado. Não apenas na Europa mas em todo o mundo ocidental vemos o surgimento de homens cada vez mais femininos além de uma opressão a tudo que é masculino. Por que será?
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