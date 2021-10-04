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Украина - на личном приёме в отделении МВД о непризнании текущего расклада (из телеграмма)
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63 views • October 04, 2021
Интереснейшее видео. Касается не только Украины, но и всех "стран" СНГ. Очень рекомендую к просмотру.
Это видео должен увидеть каждый адвокат, полицейский, юрист и чиновник❗️
О корпорации Украина; статус физ особы для лишения конституционных прав; 31.12.2021 заканчиваются трасты; цель вакцинации до 31.12.2021 и многое другое. Посмотрите до конца, не пожалейте времени!
✅👉 аудио - версия (https://t.me/anti_covid21/5933?comment=607637)🔴
источник👉 youtube.com/watch?v=Is0iaaEacUs
(действие происходит: Украина, Кременчуг)
канал- Ковид Сопротивление
👉@anti_covid21🔥🔥
Это видео должен увидеть каждый адвокат, полицейский, юрист и чиновник❗️
О корпорации Украина; статус физ особы для лишения конституционных прав; 31.12.2021 заканчиваются трасты; цель вакцинации до 31.12.2021 и многое другое. Посмотрите до конца, не пожалейте времени!
✅👉 аудио - версия (https://t.me/anti_covid21/5933?comment=607637)🔴
источник👉 youtube.com/watch?v=Is0iaaEacUs
(действие происходит: Украина, Кременчуг)
канал- Ковид Сопротивление
👉@anti_covid21🔥🔥
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