Πόση αλήθεια μπορείς να δεχτείς ? ....

Πόση αλήθεια μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα; Πόσο σκοτάδι και φρίκη επιβάλλουν στην ανθρωπότητα τα κτήνη της ελίτ;;;Επιστημονικής φαντασίας, ή … ΑΛΗΘΕΙΑ; Το βίντεο δείχνει καθαρά κάποια από τα σχέδια των κυρίαρχων στο σκοτεινό παιχνίδι που έχουν φτιάξει.Πόση αλήθεια μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα;Πόση αλήθεια μπορείς ν’ αντέξεις, στον κόσμο που ετοίμασαν για μας, τα ανθρωπόμορφα κτήνη;Το συνηθίζουν τα σατανιστικά ερπετά, να προετοιμάζουν τους λαούς, μέσα από τις διεστραμμένες ταινίες τους, που αφελώς ο κόσμος νομίζει πως … “είναι απλά μια ταινία”…και δεν αντιδρά… κι αυτό δίνει το δικαίωμα στους σατανιστές (σύμφωνα με την σατανιστική τους θρησκεία), να δέχονται την σιωπή μας, ως … ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.Κι όμως, είναι η πραγματικότητα… αυτή που έχουν σχεδιάσει για ολόκληρη την ανθρωπότητα.ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ, ΤΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΙΔΝΩΝ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;;;