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Πόση αλήθεια μπορείς να δεχτείς ? ....
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186 views • April 15, 2021
Πόση αλήθεια μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα; Πόσο σκοτάδι και φρίκη επιβάλλουν στην ανθρωπότητα τα κτήνη της ελίτ;;;
Επιστημονικής φαντασίας, ή … ΑΛΗΘΕΙΑ; Το βίντεο δείχνει καθαρά κάποια από τα σχέδια των κυρίαρχων στο σκοτεινό παιχνίδι που έχουν φτιάξει.
Πόση αλήθεια μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα;
Πόση αλήθεια μπορείς ν’ αντέξεις, στον κόσμο που ετοίμασαν για μας, τα ανθρωπόμορφα κτήνη;
Το συνηθίζουν τα σατανιστικά ερπετά, να προετοιμάζουν τους λαούς, μέσα από τις διεστραμμένες ταινίες τους, που αφελώς ο κόσμος νομίζει πως … “είναι απλά μια ταινία”…και δεν αντιδρά… κι αυτό δίνει το δικαίωμα στους σατανιστές (σύμφωνα με την σατανιστική τους θρησκεία), να δέχονται την σιωπή μας, ως … ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.
Κι όμως, είναι η πραγματικότητα… αυτή που έχουν σχεδιάσει για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ, ΤΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΙΔΝΩΝ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;;;
https://attikanea.info/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba/
Επιστημονικής φαντασίας, ή … ΑΛΗΘΕΙΑ; Το βίντεο δείχνει καθαρά κάποια από τα σχέδια των κυρίαρχων στο σκοτεινό παιχνίδι που έχουν φτιάξει.
Πόση αλήθεια μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα;
Πόση αλήθεια μπορείς ν’ αντέξεις, στον κόσμο που ετοίμασαν για μας, τα ανθρωπόμορφα κτήνη;
Το συνηθίζουν τα σατανιστικά ερπετά, να προετοιμάζουν τους λαούς, μέσα από τις διεστραμμένες ταινίες τους, που αφελώς ο κόσμος νομίζει πως … “είναι απλά μια ταινία”…και δεν αντιδρά… κι αυτό δίνει το δικαίωμα στους σατανιστές (σύμφωνα με την σατανιστική τους θρησκεία), να δέχονται την σιωπή μας, ως … ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.
Κι όμως, είναι η πραγματικότητα… αυτή που έχουν σχεδιάσει για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ, ΤΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΙΔΝΩΝ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;;;
https://attikanea.info/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba/
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