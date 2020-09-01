Extraordinary: The Stan Romanek Story

Stan Romanek é o centro da história de contato extraterrestre mais documentada do mundo, e a multidão de evidências acumuladas na última década convenceu milhares de pessoas ao redor do mundo de que sua história é verdadeira. Este documentário leva o público em uma jornada pelo passado, presente e futuro de Stan com um objetivo em mente: ajudar o mundo a entender que ninguém escolhe conscientemente os desafios que Stan e sua família enfrentaram. A intenção deste filme não é provar a existência de OVNIs e extraterrestres, mas levanta a questão: E se tudo isso for verdade? "extraordinário: a história de stan romanek" é sobre a evolução de um homem através de uma vida que ele não escolheu e as mensagens que ele é levado a transmitir à humanidade.