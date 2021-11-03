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Могут ли ювенальные чиновники отобрать ребенка за селфи
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253 views • November 03, 2021
Школьницу в подмосковном Сергиевом Посаде чиновники ювенальной юстиции похитили прямо из школы и поместили в детский дом на основании устного заявления классного руководителя о «неприличном селфи». Вернуть дочь мать троих детей, медсестра поликлиники, смогла лишь после обращения в СМИ и к общественным организациям.
Сейчас в деталях этого преступления разбирается Сергиево-Посадской городская прокуратура. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — подчеркнули в прокуратуре.
Как будут наказаны ювенальные чиновники и классный руководитель, спровоцировавший преступление? Как много подобных инцидентов происходит в России? Какую роль в похищении ребенка сыграла местная полиция, оказавшая ювенальным чиновникам силовую поддержку? Почему представители местной власти до сих пор не прокомментировали ситуацию?
Гости медиацентра «Патриот» обсуждают тему ювенальной юстиции и действий чиновников из этой сферы в отношении детей и их родителей. Поводом к дискуссии стала эта резонансная история.
В качестве спикеров в мероприятии принимают участие руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова и адвокат, кандидат юридических наук, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи, член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации Анна Швабауэр. Эксперты делятся мнением о мере наказания для ювенальных чиновников и классного руководителя, по вине которого девочку забрали из семьи, а также степени вины местной полиции, оказавшей похитителям силовую поддержку.
Сейчас в деталях этого преступления разбирается Сергиево-Посадской городская прокуратура. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — подчеркнули в прокуратуре.
Как будут наказаны ювенальные чиновники и классный руководитель, спровоцировавший преступление? Как много подобных инцидентов происходит в России? Какую роль в похищении ребенка сыграла местная полиция, оказавшая ювенальным чиновникам силовую поддержку? Почему представители местной власти до сих пор не прокомментировали ситуацию?
Гости медиацентра «Патриот» обсуждают тему ювенальной юстиции и действий чиновников из этой сферы в отношении детей и их родителей. Поводом к дискуссии стала эта резонансная история.
В качестве спикеров в мероприятии принимают участие руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова и адвокат, кандидат юридических наук, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи, член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации Анна Швабауэр. Эксперты делятся мнением о мере наказания для ювенальных чиновников и классного руководителя, по вине которого девочку забрали из семьи, а также степени вины местной полиции, оказавшей похитителям силовую поддержку.
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