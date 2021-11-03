Могут ли ювенальные чиновники отобрать ребенка за селфи

Школьницу в подмосковном Сергиевом Посаде чиновники ювенальной юстиции похитили прямо из школы и поместили в детский дом на основании устного заявления классного руководителя о «неприличном селфи». Вернуть дочь мать троих детей, медсестра поликлиники, смогла лишь после обращения в СМИ и к общественным организациям.



Сейчас в деталях этого преступления разбирается Сергиево-Посадской городская прокуратура. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — подчеркнули в прокуратуре.



Как будут наказаны ювенальные чиновники и классный руководитель, спровоцировавший преступление? Как много подобных инцидентов происходит в России? Какую роль в похищении ребенка сыграла местная полиция, оказавшая ювенальным чиновникам силовую поддержку? Почему представители местной власти до сих пор не прокомментировали ситуацию?



Гости медиацентра «Патриот» обсуждают тему ювенальной юстиции и действий чиновников из этой сферы в отношении детей и их родителей. Поводом к дискуссии стала эта резонансная история.



В качестве спикеров в мероприятии принимают участие руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова и адвокат, кандидат юридических наук, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи, член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации Анна Швабауэр. Эксперты делятся мнением о мере наказания для ювенальных чиновников и классного руководителя, по вине которого девочку забрали из семьи, а также степени вины местной полиции, оказавшей похитителям силовую поддержку.