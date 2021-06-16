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Texas Senate Faʻafofogaina i le aso 6 o Me, 2021 luga COVID Vaccines
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0 view • June 16, 2021
O le iloiloga a le Senate o Texas i le aso 6 o Me2021 i tui puipui o le COVID mo le pili 1669 na saunia e le Senator Hall. O loʻo tupu pea le unaʻi malosi mo tui puipuia mo le COVID-19 ma ua iai faʻalapotopotoga ma pisinisi e manaʻomia tui e avea o se tulaga o galuega. O le Senate Bill 1669 e faʻasa ai tulafono o tui puipui i Texas ma faʻasaina ai le faʻailoga tagata uma faʻavae i tulaga o tui pe faʻamaonia le puipuia. E faʻasa ona faʻamalosia tui puipui i luga ole laupapa. O lo tatou tiute autu o le puipuia o aia a le tagata lava ia. O le mea moni e leʻi mauaina e se tagata se tui e le avea ai i latou ma faʻamataʻu i le soifua maloloina ma le saogalemu o isi. O tui COVID e le faʻamaonia ile FDA, e naʻo le faʻatagaina na faʻatagaina. Mai ia Tes 2020 - Aperila 2021 (4 masina) sa faʻamaumauina 3,362 maliu (luga o le VAERS), tusa ma le 30 tagata i le aso. E sili mamao atu lenei nai lo seisi lava tui, ma e maualuga atu nai lo le aofaʻi mo tui uma i le 15 tausaga ua tuanaʻi. O le molimau na tuuina mai e Dr Richard Bartlett na taua ai, o le vave togafitia ma le iloa, o fualaʻau saogalemu (Budesonide) na mafai ona taofia ai le 90% o faalavelave faafuaseʻi i le falemai, ma o se auala e sui ai tui, ma ua maua ai le puipuiga o le lafu manu. Na faalauiloa e Dr Ben Edwards le poto faapitoa i falemaʻi ma faamaoniga i luga o faamaoniga, o le fai faamalosi poʻo le fai faamalosi o tui e soli ai le tulafono Nuremberg, o loʻo iai molimau e naʻo le 1% o tali le lelei na faia e le VAERS, ma o le puipuiga masani e tumau i le olaga atoa ma e sili atu nai lo le puipuiga o tui Ua togafitia lelei e Dr Amy Offits 579 tagata i togafitiga puipuia poʻo vave. Na saunoa Dr Angie Forella faasaga i le faia o tui puipui o tamaiti e leʻi i ai lava i le amataga o tofotofoga ma o le Pfizer's saogalemu data o le a le maua seʻi maeʻa maeʻa atoa le faʻatagaina. Na ia faaalia lona popolega e faapea o tui e le i tosoina ese mai le maketi. Na taua e le Senate o Hall e faapea, na taofia moliaga o manu ona o manu na feoti pea.
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