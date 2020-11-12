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DO YOU REMEMBER WHEN CHENEY WAS PRESIDENT AND THE LYING PENTAGON ? [ 'Barely literate' Joe Biden should never have accepted nomination - SKY NEWS ]
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43 views • November 12, 2020
ky News host Alan Jones says Joe Biden is in "cognitive decline" and is barely literate and if he had "any modesty about him" he should never have accepted the nomination.
SENATORS AND CONGRESS MEMBERS SHOULD DEMAND A HAND RECOUNT FOR THE ENTIRE COUNTRY TABULATION ONLY BY HAND AND SENT BY CERTIFIED EMAIL - RPOST TO ALL 3 PARTIES; CONGRESS; SENATE; GOVERNORS AND MAYORS NATIONWIDE. SHIT-CAN DOMINION AND ALL VOTER-FRAUD TABULATION COMPANIES.
EVERY STATE SHOULD SHIT-CAN DOMINION AND ANY OTHER VOTING MACHINES, TABULATORS, AND USE ONLY PAPER, SCAN EVERY BALLOT AND LET THE REVIEW OF THE SCAN BE DONE BY ONE DEMOCRAT; ONE REPUBLICAN AND 1 INDEPENDENT 100 % IT CAN STILL BE DONE
IF THE CORRUPT STATE USED A VOTING MACHINE. CONDUCT A NEW PAPER BALLOT VOTE FOR THOSE CORRUPT STATES.
BOTH DEMOCRATS AND REPUBLICANS LOST IN THE HOUSE AND SENATE BECAUSE OF FRAUD.
SENATORS AND CONGRESS MEMBERS SHOULD DEMAND A HAND RECOUNT FOR THE ENTIRE COUNTRY TABULATION ONLY BY HAND AND SENT BY CERTIFIED EMAIL - RPOST TO ALL 3 PARTIES; CONGRESS; SENATE; GOVERNORS AND MAYORS NATIONWIDE. SHIT-CAN DOMINION AND ALL VOTER-FRAUD TABULATION COMPANIES.
EVERY STATE SHOULD SHIT-CAN DOMINION AND ANY OTHER VOTING MACHINES, TABULATORS, AND USE ONLY PAPER, SCAN EVERY BALLOT AND LET THE REVIEW OF THE SCAN BE DONE BY ONE DEMOCRAT; ONE REPUBLICAN AND 1 INDEPENDENT 100 % IT CAN STILL BE DONE
IF THE CORRUPT STATE USED A VOTING MACHINE. CONDUCT A NEW PAPER BALLOT VOTE FOR THOSE CORRUPT STATES.
BOTH DEMOCRATS AND REPUBLICANS LOST IN THE HOUSE AND SENATE BECAUSE OF FRAUD.
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