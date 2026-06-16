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HOP SKIP JUMP
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
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HOP SKIP JUMP

HERMES THOTH

BLUEPRINT-TRACK 2


BLOW BLOW THE PIPES OF LOVE

YES MY HEART DOES SING WHEN YOU

TELL THE TALE MY HEART IS MADE TO SING WITH YOU

-----------

HOW MY HEART CAN’T HELP BUT SKIP AND JUMP

THEN IT SPINS AROUND

GIVES A HOP SKIP JUMP WITH A TWIST, OH MY

HOW MY HEART SPINS

WHENEVER LOVE DOES DANCE WITH ME


HOW MY HEART CAN’T HELP BUT SKIP AND JUMP

THEN IT SPINS AROUND

GIVES A HOP SKIP JUMP WITH A TWIST, OH MY

HOW MY HEART SPINS

WHENEVER LOVE DOES DANCE WITH ME


JUST BOOGIE TO THE LEFT

THEN BOOGIE TO THE RIGHT

THEN TWIRL YOUR ARMS AROUND

NOT SO HARD SO

BOOGIE TO THE LEFT

THEN BOOGIE TO THE RIGHT

THEN TWIRL YOUR ARMS AROUND

NOT SO HARD SO

SPIN YOUR LOVE, THEN BOW TO HER

SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY

CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP

SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO


HOP SKIP JUMP……..4 TIMES


IN THE MIDDLE OF THE NIGHT

WHEN THE MOON IS SHINING BRIGHT

WE HOP SKIP JUMP…….MAKES MY HEART SING

WE BOOGIE UP AND DOWN……THEN BOOGIE IN AND OUT

THEN BOODIE ALL AROUND, NOT SO HARD SO

I SPIN MY LOVE, THEN BOW TO HER

SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY

CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP

SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO


CELLO



HOP SKIP JUMP (CONTINUED)


IN THE MIDDLE OF THE NIGHT

THE MOON IS SHINING BRIGHT

WE HOP SKIP JUMP……MAKES MY HEART SING

WE BOODIE UP AND DOWN…..THEN BOOGIE IN AND OUT

THEN BOOGIE ALL AROUND…….NOT SO HARD SO

SPIN YOUR LOVE, THEN BOW TO HER

SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY

CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP

SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO


INSTRUMENTS


YES SPIN YOUR LOVE….THEN BOW TO HER

SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY

CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP

SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO


REPEAT


INSTRUMENTS


SPINNING LOVERS MAKE MY HEART SING


SO SPIN YOUR LOVE…..THEN BOW TO HER

SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY

CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP

SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musichermes thothfrom the angels
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