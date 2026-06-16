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HOP SKIP JUMP
HERMES THOTH
BLUEPRINT-TRACK 2
BLOW BLOW THE PIPES OF LOVE
YES MY HEART DOES SING WHEN YOU
TELL THE TALE MY HEART IS MADE TO SING WITH YOU
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HOW MY HEART CAN’T HELP BUT SKIP AND JUMP
THEN IT SPINS AROUND
GIVES A HOP SKIP JUMP WITH A TWIST, OH MY
HOW MY HEART SPINS
WHENEVER LOVE DOES DANCE WITH ME
HOW MY HEART CAN’T HELP BUT SKIP AND JUMP
THEN IT SPINS AROUND
GIVES A HOP SKIP JUMP WITH A TWIST, OH MY
HOW MY HEART SPINS
WHENEVER LOVE DOES DANCE WITH ME
JUST BOOGIE TO THE LEFT
THEN BOOGIE TO THE RIGHT
THEN TWIRL YOUR ARMS AROUND
NOT SO HARD SO
BOOGIE TO THE LEFT
THEN BOOGIE TO THE RIGHT
THEN TWIRL YOUR ARMS AROUND
NOT SO HARD SO
SPIN YOUR LOVE, THEN BOW TO HER
SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY
CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP
SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO
HOP SKIP JUMP……..4 TIMES
IN THE MIDDLE OF THE NIGHT
WHEN THE MOON IS SHINING BRIGHT
WE HOP SKIP JUMP…….MAKES MY HEART SING
WE BOOGIE UP AND DOWN……THEN BOOGIE IN AND OUT
THEN BOODIE ALL AROUND, NOT SO HARD SO
I SPIN MY LOVE, THEN BOW TO HER
SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY
CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP
SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO
CELLO
HOP SKIP JUMP (CONTINUED)
IN THE MIDDLE OF THE NIGHT
THE MOON IS SHINING BRIGHT
WE HOP SKIP JUMP……MAKES MY HEART SING
WE BOODIE UP AND DOWN…..THEN BOOGIE IN AND OUT
THEN BOOGIE ALL AROUND…….NOT SO HARD SO
SPIN YOUR LOVE, THEN BOW TO HER
SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY
CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP
SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO
INSTRUMENTS
YES SPIN YOUR LOVE….THEN BOW TO HER
SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY
CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP
SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO
REPEAT
INSTRUMENTS
SPINNING LOVERS MAKE MY HEART SING
SO SPIN YOUR LOVE…..THEN BOW TO HER
SAYING NOTHING IN THIS WORLD COULD MAKE ME SO HAPPY
CAUSE I’M MADE TO DANCE WITH A HOP SKIP JUMP
SO PROUD TO SEE ALL MY CHILDREN CAN DO IT TOO