© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOST] Quand la Sous-secrétaire d’État Victoria Nuland disait que l’Europe n'avait qu'à aller se faire mettre
Follow
0
Share
Report
40 views • March 03, 2022
Rappel de l’Histoire. Archive.
Bande-son piratée et mise en ligne le 6 février 2014 ; on y entend clairement La Sous-Secrétaire d’État américaine aux Affaires Politiques Victoria Nuland (qui a piloté le coup d’État de 2014 qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine et mis en branle la crise actuelle) dire :
« Je pense que c'est bien que les Nations unies aident à faire coller les choses, et ... tu sais... que l'Union européenne [accusée de ne pas assez faire pression sur le président Ianoukovitch] aille se faire foutre", lance-t-elle. "Exactement", répond son interlocuteur, qui redoute que la Russie "ne torpille" le processus en cours. »
Sources infos :
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/que-l-ue-aille-se-faire-foutre-lance-une-haute-diplomate-americaine_523859.html
https://www.investigaction.net/fr/ukraine-interviewer-victoria-nuland-ou-comment-ne-rien-comprendre-a-la-crise/
Source vidéo :
https://www.theguardian.com/world/video/2014/feb/07/eu-us-diplomat-victoria-nuland-phonecall-leaked-video
============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Bande-son piratée et mise en ligne le 6 février 2014 ; on y entend clairement La Sous-Secrétaire d’État américaine aux Affaires Politiques Victoria Nuland (qui a piloté le coup d’État de 2014 qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine et mis en branle la crise actuelle) dire :
« Je pense que c'est bien que les Nations unies aident à faire coller les choses, et ... tu sais... que l'Union européenne [accusée de ne pas assez faire pression sur le président Ianoukovitch] aille se faire foutre", lance-t-elle. "Exactement", répond son interlocuteur, qui redoute que la Russie "ne torpille" le processus en cours. »
Sources infos :
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/que-l-ue-aille-se-faire-foutre-lance-une-haute-diplomate-americaine_523859.html
https://www.investigaction.net/fr/ukraine-interviewer-victoria-nuland-ou-comment-ne-rien-comprendre-a-la-crise/
Source vidéo :
https://www.theguardian.com/world/video/2014/feb/07/eu-us-diplomat-victoria-nuland-phonecall-leaked-video
============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.