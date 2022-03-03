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[VOST] Quand la Sous-secrétaire d’État Victoria Nuland disait que l’Europe n'avait qu'à aller se faire mettre
Le Vlogue
Le Vlogue
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40 views • March 03, 2022
Rappel de l’Histoire. Archive.
Bande-son piratée et mise en ligne le 6 février 2014 ; on y entend clairement La Sous-Secrétaire d’État américaine aux Affaires Politiques Victoria Nuland (qui a piloté le coup d’État de 2014 qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine et mis en branle la crise actuelle) dire :
« Je pense que c'est bien que les Nations unies aident à faire coller les choses, et ... tu sais... que l'Union européenne [accusée de ne pas assez faire pression sur le président Ianoukovitch] aille se faire foutre", lance-t-elle. "Exactement", répond son interlocuteur, qui redoute que la Russie "ne torpille" le processus en cours. »

Sources infos :
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/que-l-ue-aille-se-faire-foutre-lance-une-haute-diplomate-americaine_523859.html
https://www.investigaction.net/fr/ukraine-interviewer-victoria-nuland-ou-comment-ne-rien-comprendre-a-la-crise/

Source vidéo :
https://www.theguardian.com/world/video/2014/feb/07/eu-us-diplomat-victoria-nuland-phonecall-leaked-video
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