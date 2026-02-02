BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Il modello eliocentrico del Big Bang non è mai stato dimostrato, è solo credo! 02 Febbraio 2025
Dino Tinelli
Dino Tinelli
280 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • 1 day ago

Video originale https://www.youtube.com/watch?v=UKte8iv6fIc

Da bambini, privi di pensiero critico, siamo stati tutti indottrinati attraverso l'istruzione scolastica pubblica a credere ad una falsa realtà, che in realtà è una programmazione della mente, ed è altamente illegale.

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.


Keywords
hoaxlunaallunaggiomoonlandingtycho
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Chokepoints &#038; Chaos: The hidden battlegrounds of global power

Chokepoints & Chaos: The hidden battlegrounds of global power

Belle Carter
Ghislaine Maxwell alleges secret settlements protected Epstein&#8217;s network as new documents surface

Ghislaine Maxwell alleges secret settlements protected Epstein’s network as new documents surface

Patrick Lewis
Mystifying policies and political self-sabotage mark first year of Trump&#8217;s second term

Mystifying policies and political self-sabotage mark first year of Trump’s second term

Ramon Tomey
The AI Supremacy War: How China outsmarted the West and how we can fight back

The AI Supremacy War: How China outsmarted the West and how we can fight back

Belle Carter
ICE shooting suspect had prior violent encounter with agents, records show

ICE shooting suspect had prior violent encounter with agents, records show

Belle Carter
Decentralized Dawn: Humanity&#8217;s awakening and survival against the digital overlords

Decentralized Dawn: Humanity’s awakening and survival against the digital overlords

Kevin Hughes
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy