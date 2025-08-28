© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CHEMTRAIL SPRAYING: THEY ARE SPRAYING US WITH ALUMINUM OXIDE, BARIUM, STRONTIUM, COPPER SULFATE and POTASSIUM IODIDE. MILITARY SMART-DUST FOUND IN CHEMTRAILS, IS ONE OF THE MAIN CAUSES OF CANCER AND NEURODEGENERATIVE DISEASE. LONG TERM EFFECTS OF CHEMTRAIL EXPOSURE: Acid Reflux, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Allergies, Alzheimer's Disease, Aluminum build up in Pineal Gland, Asthma, Autism (evidence links autism to mercury), Autoimmune Diseases, Blood in the Urine, Borderline personality disorder, Cancer, Chronic Fatigue, Constipation, Depression, Pressure, Fibromyalgia, Eyes Problem, Gastritis, Heart Arrhythmia, Heart Disease, High Cholesterol, Hypoglycemia, Hyperglycemia, Irritable Bowel Syndrome, Insomnia, Learning Disabilities, Lung diseases, Lupus Erythematosus, Multiple Sclerosis, Oily Skin (Elevated DHT), Parkinson's Disease, Rheumatoid Arthritis, Schizophrenia, Short-Term Memory Loss, Sleep Disorders, Spider Veins, Tinnitus, White Coating On the Tongue. STOP CHEMTRAILS