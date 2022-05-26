Δρ Bryan ARDIS: Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ (2) | ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΑΝ ΑΝΗΛΕΗ ΠΟΛΕΜΟ

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228 views • May 26, 2022





Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network που προβλήθηκε σε προηγούμενο βίντεο εδώ:

https://rumble.com/v11ujbv-stew-.html,

ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που και ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.



Σε αυτό το νέο βίντεο του NaturalNews ο Δρ Bryan Ardis αναλύει με επιστημονικά άρθρα σε βάθος την διασύνδεση του δηλητηρίου των φιδιών με την covid19.



Πηγή:



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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:



1. Στο RUMBLE:

2. Στο BITCHUTE:

3. Στο ODYSEE:

4. Στο BRIGHTEON: Η πανδημία συνεχίζεται, αλλά η προέλευσή της εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκοτεινό μυστήριο. Πώς αρρώστησε ο κόσμος, πως εξαπλώθηκε πραγματικά η Covid, και μήπως η σατανιστική ελίτ είχε ενημερώσει τον κόσμο εκ των προτέρων για αυτό το βιολογικό όπλο; Ο Δρ Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) αποκάλυψε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ αυτής της πανδημίας και της αιώνιας μάχης του καλού και του κακού που ξεκίνησε στον Κήπο της Εδέμ.Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network που προβλήθηκε σε προηγούμενο βίντεο εδώ:ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που και ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.Σε αυτό το νέο βίντεο του NaturalNews ο Δρ Bryan Ardis αναλύει με επιστημονικά άρθρα σε βάθος την διασύνδεση του δηλητηρίου των φιδιών με την covid19.Πηγή: https://www.brighteon.com/60556b94-86af-4eae-aa59-441b02b71c33 ---------------------Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND 2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/ 3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND 4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND Keywords naturalnewsvenomcobracovid19remdesivirardiskrait

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