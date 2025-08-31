Chichito, el de Loíza | Bomba Puerto Rico

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Chichito nació en Colobó en 1920. Fue un gran repicador de primo en los bailes de Bomba en las Carreras.
En los 80s fue parte del grupo Paracumbé.
Busca "80 Grados Chichito" para leer sobre él:
http://www.80grados.net/grandes-musicos-de-puerto-rico-cruz-ortiz-cirino-chichito/
